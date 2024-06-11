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В Палестине заявили, что армия Израиля использует грузовики с гумпомощью - РИА Новости, 11.06.2024
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05:59 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/palestina-1952091373.html
В Палестине заявили, что армия Израиля использует грузовики с гумпомощью
В Палестине заявили, что армия Израиля использует грузовики с гумпомощью - РИА Новости, 11.06.2024
В Палестине заявили, что армия Израиля использует грузовики с гумпомощью
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в соцсети Х, что израильские военные используют грузовики с гуманитарной помощью для прикрытия при проведении РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:59
2024-06-11T05:59
в мире
израиль
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в соцсети Х, что израильские военные используют грузовики с гуманитарной помощью для прикрытия при проведении военных операций в секторе Газа. "Палестинское общество Красного Полумесяца предупреждает об опасностях, связанных с использованием грузовика с гуманитарной помощью в качестве прикрытия для военных операций", - пишет организация. По ее данным, в прошлую субботу израильские военные использовали грузовик с гуманитарной помощью, чтобы проникнуть в лагерь Нусейрат в центре сектора Газа, что затем привело к гибели сотен людей. Организация назвала такие действия военным преступлением и призвала мировое сообщество привлечь виновных к ответственности. Согласно поступившему ранее РИА Новости сообщению отделения палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа, во время военной операции Израиля в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 274 человека и 698 получили ранения. Некоторые пострадавшие все еще находятся под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них.
https://ria.ru/20240610/gaza-1952074651.html
https://ria.ru/20240610/konflikt-1915630213.html
израиль
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в мире, израиль, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В Палестине заявили, что армия Израиля использует грузовики с гумпомощью

Красный Полумесяц: Израиль использует грузовики с гумпомощью для прикрытия

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в соцсети Х, что израильские военные используют грузовики с гуманитарной помощью для прикрытия при проведении военных операций в секторе Газа.
"Палестинское общество Красного Полумесяца предупреждает об опасностях, связанных с использованием грузовика с гуманитарной помощью в качестве прикрытия для военных операций", - пишет организация.
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По ее данным, в прошлую субботу израильские военные использовали грузовик с гуманитарной помощью, чтобы проникнуть в лагерь Нусейрат в центре сектора Газа, что затем привело к гибели сотен людей.
Организация назвала такие действия военным преступлением и призвала мировое сообщество привлечь виновных к ответственности.
Согласно поступившему ранее РИА Новости сообщению отделения палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа, во время военной операции Израиля в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 274 человека и 698 получили ранения. Некоторые пострадавшие все еще находятся под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них.
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В миреИзраильКрасный полумесяцОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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