https://ria.ru/20240611/palestina-1952091373.html
В Палестине заявили, что армия Израиля использует грузовики с гумпомощью
В Палестине заявили, что армия Израиля использует грузовики с гумпомощью - РИА Новости, 11.06.2024
В Палестине заявили, что армия Израиля использует грузовики с гумпомощью
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в соцсети Х, что израильские военные используют грузовики с гуманитарной помощью для прикрытия при проведении РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:59
2024-06-11T05:59
2024-06-11T05:59
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в соцсети Х, что израильские военные используют грузовики с гуманитарной помощью для прикрытия при проведении военных операций в секторе Газа. "Палестинское общество Красного Полумесяца предупреждает об опасностях, связанных с использованием грузовика с гуманитарной помощью в качестве прикрытия для военных операций", - пишет организация. По ее данным, в прошлую субботу израильские военные использовали грузовик с гуманитарной помощью, чтобы проникнуть в лагерь Нусейрат в центре сектора Газа, что затем привело к гибели сотен людей. Организация назвала такие действия военным преступлением и призвала мировое сообщество привлечь виновных к ответственности. Согласно поступившему ранее РИА Новости сообщению отделения палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа, во время военной операции Израиля в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 274 человека и 698 получили ранения. Некоторые пострадавшие все еще находятся под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них.
https://ria.ru/20240610/gaza-1952074651.html
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в мире, израиль, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В Палестине заявили, что армия Израиля использует грузовики с гумпомощью
Красный Полумесяц: Израиль использует грузовики с гумпомощью для прикрытия