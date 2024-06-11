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Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства - РИА Новости, 11.06.2024
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21:51 11.06.2024 (обновлено: 22:51 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/otnosheniya-1952289858.html
Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства
Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства - РИА Новости, 11.06.2024
Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства
Армения и США намерены повысить уровень отношений до стратегического партнерства, следует из совместного заявления правительств двух стран по итогам... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T21:51
2024-06-11T22:51
сша
армения
в мире
ереван
мария захарова
никол пашинян
одкб
снг
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ЕРЕВАН, 11 июн — РИА Новости. Армения и США намерены повысить уровень отношений до стратегического партнерства, следует из совместного заявления правительств двух стран по итогам состоявшегося в Ереване заседания стратегического диалога.В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен."В ходе итоговой встречи Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили перспективы углубления связей в предстоящем году, которые будут сформулированы в меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству", — говорится в документе.Сообщается, что стороны положительно оценили сотрудничество, направленное на поддержку реформ и демократического прогресса в Армении, а также отметили стремление Еревана к более тесному сотрудничеству с евро-атлантическими структурами и западными странами."Соединенные Штаты подтвердили поддержку суверенитета, независимости, демократии и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года", — указывается в заявлении.Там также говорится, что в ближайшие месяцы Ереван и Вашингтон планируют определить конкретные направления для углубления отношений. Армения меняет векторВ последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не присутствовал на саммите Содружества. В ноябре он отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.В середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства Армении в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте политик заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам ее работы Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.
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сша, армения, в мире, ереван, мария захарова, никол пашинян, одкб, снг
США, Армения, В мире, Ереван, Мария Захарова, Никол Пашинян, ОДКБ, СНГ

Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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ЕРЕВАН, 11 июн — РИА Новости. Армения и США намерены повысить уровень отношений до стратегического партнерства, следует из совместного заявления правительств двух стран по итогам состоявшегося в Ереване заседания стратегического диалога.
В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
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"В ходе итоговой встречи Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили перспективы углубления связей в предстоящем году, которые будут сформулированы в меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству", — говорится в документе.
Сообщается, что стороны положительно оценили сотрудничество, направленное на поддержку реформ и демократического прогресса в Армении, а также отметили стремление Еревана к более тесному сотрудничеству с евро-атлантическими структурами и западными странами.
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Там также говорится, что в ближайшие месяцы Ереван и Вашингтон планируют определить конкретные направления для углубления отношений.
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В последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не присутствовал на саммите Содружества. В ноябре он отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.
В середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства Армении в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте политик заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.
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Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.
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