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В Москве может выпасть до 90 процентов месячной нормы осадков за три дня
В Москве может выпасть до 90 процентов месячной нормы осадков за три дня - РИА Новости, 11.06.2024
В Москве может выпасть до 90 процентов месячной нормы осадков за три дня
"Пульсирующий" и повсеместный дождь продлится в Москве с вечера вторника до второй половины дня четверга, выпадет от 50 до 90% месячной нормы осадков, при этом... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:18
2024-06-11T19:18
2024-06-11T19:18
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Пульсирующий" и повсеместный дождь продлится в Москве с вечера вторника до второй половины дня четверга, выпадет от 50 до 90% месячной нормы осадков, при этом воздух будет теплым, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "С сегодняшнего вечера, в течение всей среды, ночи и первой половины дня четверга будут идти дожди. Они будут повсеместные и пульсирующие, то есть пройдет кратковременный дождь, усилится, затем небольшой перерыв, и опять усиление", - сказал Вильфанд. По его словам, также прогнозируются грозы, усиление ветра до 18 метров в секунду и град, при этом воздух будет теплым, температура ожидается на 3-4 градуса выше нормы. "Этот период по сумме осадков, по оценкам, даст от 50 до 90% месячной нормы осадков. Норма осадков в Москве для июня близка к 80 миллиметрам, а выпадет от 40 до 70 миллиметров влаги", - сообщил синоптик.
https://ria.ru/20240611/pozdnyakova-1952116453.html
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общество, москва, россия, гидрометцентр, роман вильфанд
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, Роман Вильфанд
В Москве может выпасть до 90 процентов месячной нормы осадков за три дня
Вильфанд: до 90% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие 3 дня
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Пульсирующий" и повсеместный дождь продлится в Москве с вечера вторника до второй половины дня четверга, выпадет от 50 до 90% месячной нормы осадков, при этом воздух будет теплым, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"С сегодняшнего вечера, в течение всей среды, ночи и первой половины дня четверга будут идти дожди. Они будут повсеместные и пульсирующие, то есть пройдет кратковременный дождь, усилится, затем небольшой перерыв, и опять усиление", - сказал Вильфанд.
По его словам, также прогнозируются грозы, усиление ветра до 18 метров в секунду и град, при этом воздух будет теплым, температура ожидается на 3-4 градуса выше нормы.
"Этот период по сумме осадков, по оценкам, даст от 50 до 90% месячной нормы осадков. Норма осадков в Москве для июня близка к 80 миллиметрам, а выпадет от 40 до 70 миллиметров влаги", - сообщил синоптик.