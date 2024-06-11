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В Крыму назвали снятие запрета на поставки оружия "Азову"* деградацией
В Крыму назвали снятие запрета на поставки оружия "Азову"* деградацией - РИА Новости, 11.06.2024
В Крыму назвали снятие запрета на поставки оружия "Азову"* деградацией
Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал окончательной деградацией вашингтонского обкома снятие запрета на поставки вооружений украинскому... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:54
2024-06-11T11:54
2024-06-11T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал окончательной деградацией вашингтонского обкома снятие запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*. Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека. "Это признак окончательной деградации вашингтонского обкома, который является прямым пособником и спонсором преступных действий режима Зеленского против России", - сказал Форманчук РИА Новости. По его словам, власти США пытаются максимально мобилизовать все антироссийские силы, пусть даже пособников нацизма и фашизма. "На поле боя это решение США ничего не изменит. Украинская сторона будет и дальше терпеть поражение", - добавил Форманчук. В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировал источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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сша, украина, александр форманчук, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Александр Форманчук, В мире
В Крыму назвали снятие запрета на поставки оружия "Азову"* деградацией
Глава ОП Крыма Форманчук назвал решение США по "Азову" деградацией
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал окончательной деградацией вашингтонского обкома снятие запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека.
"Это признак окончательной деградации вашингтонского обкома, который является прямым пособником и спонсором преступных действий режима Зеленского против России", - сказал Форманчук РИА Новости.
По его словам, власти США
пытаются максимально мобилизовать все антироссийские силы, пусть даже пособников нацизма и фашизма.
"На поле боя это решение США ничего не изменит. Украинская сторона будет и дальше терпеть поражение", - добавил Форманчук.
В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировал источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины
, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.
* Запрещенная в России террористическая организация.