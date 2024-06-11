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В Госдуме прокомментировали снятие запрета на поставки оружия "Азову"*
В Госдуме прокомментировали снятие запрета на поставки оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024
В Госдуме прокомментировали снятие запрета на поставки оружия "Азову"*
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:40
2024-06-11T10:40
2024-06-11T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* поддержкой фашизма. Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека. "Подобное решение является публичной поддержкой идей фашистского толка, несущих угрозы жизни для всего человечества, и героизацией нацизма. В этом вся суть политики лживой американской демократии и их хваленных принципов. Никаких принципов морали и международных принципов США не придерживаются", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США также и в годы Второй мировой войны до последнего поддерживали негласно режим Гитлера и использовали в своих интересах, а когда осознали, что он близок к краху, впопыхах открыли второй фронт, чтобы вместе с Советским Союзом быть в лагере победителей. "Также будет и с Украиной. Как только запахнет жареным, американцы первые придут ее добить. Но на этот раз отвертеться не получится. Наши силовые структуры задокументируют и дадут оценку всем фактам преступлений со стороны западных политиков", - сказал депутат. В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировал источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Михаил Шеремет, Россия
В Госдуме прокомментировали снятие запрета на поставки оружия "Азову"*
Депутат Шеремет назвал решение США по "Азову" поддержкой фашизма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* поддержкой фашизма.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека.
"Подобное решение является публичной поддержкой идей фашистского толка, несущих угрозы жизни для всего человечества, и героизацией нацизма. В этом вся суть политики лживой американской демократии и их хваленных принципов. Никаких принципов морали и международных принципов США не придерживаются", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, США
также и в годы Второй мировой войны до последнего поддерживали негласно режим Гитлера и использовали в своих интересах, а когда осознали, что он близок к краху, впопыхах открыли второй фронт, чтобы вместе с Советским Союзом быть в лагере победителей.
«
"Также будет и с Украиной
. Как только запахнет жареным, американцы первые придут ее добить. Но на этот раз отвертеться не получится. Наши силовые структуры задокументируют и дадут оценку всем фактам преступлений со стороны западных политиков", - сказал депутат.
В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировал источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.
* Запрещенная в России террористическая организация.