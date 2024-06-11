Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали снятие запрета на поставки оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 11.06.2024 (обновлено: 10:41 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/oruzhie-1952119713.html
В Госдуме прокомментировали снятие запрета на поставки оружия "Азову"*
В Госдуме прокомментировали снятие запрета на поставки оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024
В Госдуме прокомментировали снятие запрета на поставки оружия "Азову"*
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:40
2024-06-11T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
михаил шеремет
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672840_0:110:1201:785_1920x0_80_0_0_3d4289831a655a77f0990e04576e3198.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* поддержкой фашизма. Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека. "Подобное решение является публичной поддержкой идей фашистского толка, несущих угрозы жизни для всего человечества, и героизацией нацизма. В этом вся суть политики лживой американской демократии и их хваленных принципов. Никаких принципов морали и международных принципов США не придерживаются", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США также и в годы Второй мировой войны до последнего поддерживали негласно режим Гитлера и использовали в своих интересах, а когда осознали, что он близок к краху, впопыхах открыли второй фронт, чтобы вместе с Советским Союзом быть в лагере победителей. "Также будет и с Украиной. Как только запахнет жареным, американцы первые придут ее добить. Но на этот раз отвертеться не получится. Наши силовые структуры задокументируют и дадут оценку всем фактам преступлений со стороны западных политиков", - сказал депутат. В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировал источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230920/dannye-1897653280.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672840_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_7e3cd60eb12df81a89d96e1bc96dd2cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, михаил шеремет, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Михаил Шеремет, Россия
В Госдуме прокомментировали снятие запрета на поставки оружия "Азову"*

Депутат Шеремет назвал решение США по "Азову" поддержкой фашизма

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* поддержкой фашизма.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека.
Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Конгрессмен запросил у Пентагона данные о финансировании "Азова"*
20 сентября 2023, 20:43
"Подобное решение является публичной поддержкой идей фашистского толка, несущих угрозы жизни для всего человечества, и героизацией нацизма. В этом вся суть политики лживой американской демократии и их хваленных принципов. Никаких принципов морали и международных принципов США не придерживаются", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, США также и в годы Второй мировой войны до последнего поддерживали негласно режим Гитлера и использовали в своих интересах, а когда осознали, что он близок к краху, впопыхах открыли второй фронт, чтобы вместе с Советским Союзом быть в лагере победителей.
«
"Также будет и с Украиной. Как только запахнет жареным, американцы первые придут ее добить. Но на этот раз отвертеться не получится. Наши силовые структуры задокументируют и дадут оценку всем фактам преступлений со стороны западных политиков", - сказал депутат.
В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировал источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМихаил ШереметРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала