https://ria.ru/20240611/oruzhie-1952119713.html

В Госдуме прокомментировали снятие запрета на поставки оружия "Азову"*

В Госдуме прокомментировали снятие запрета на поставки оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024

В Госдуме прокомментировали снятие запрета на поставки оружия "Азову"*

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:40

2024-06-11T10:40

2024-06-11T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

михаил шеремет

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672840_0:110:1201:785_1920x0_80_0_0_3d4289831a655a77f0990e04576e3198.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* поддержкой фашизма. Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека. "Подобное решение является публичной поддержкой идей фашистского толка, несущих угрозы жизни для всего человечества, и героизацией нацизма. В этом вся суть политики лживой американской демократии и их хваленных принципов. Никаких принципов морали и международных принципов США не придерживаются", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США также и в годы Второй мировой войны до последнего поддерживали негласно режим Гитлера и использовали в своих интересах, а когда осознали, что он близок к краху, впопыхах открыли второй фронт, чтобы вместе с Советским Союзом быть в лагере победителей. "Также будет и с Украиной. Как только запахнет жареным, американцы первые придут ее добить. Но на этот раз отвертеться не получится. Наши силовые структуры задокументируют и дадут оценку всем фактам преступлений со стороны западных политиков", - сказал депутат. В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировал источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230920/dannye-1897653280.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, михаил шеремет, россия