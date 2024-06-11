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В Госдуме рассказали о расширении круга нежелательных организаций - РИА Новости, 11.06.2024
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07:43 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/organizatsii-1952097600.html
В Госдуме рассказали о расширении круга нежелательных организаций
В Госдуме рассказали о расширении круга нежелательных организаций - РИА Новости, 11.06.2024
В Госдуме рассказали о расширении круга нежелательных организаций
Расширение круга организаций, которые могут быть признаны нежелательными, не потребует дополнительной подготовки, сообщил глава комиссии ГД по расследованию... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:43
2024-06-11T07:43
россия
василий пискарев
госдума рф
политика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Расширение круга организаций, которые могут быть признаны нежелательными, не потребует дополнительной подготовки, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. "Механизм признания деятельности иностранных и международных НПО нежелательной в России уже отработан и показал свою эффективность, и расширение круга организаций, которые могут быть признаны нежелательными, не потребует дополнительной подготовки", - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии. Он отметил, что данный правовой инструмент защиты влечет за собой для них ряд запретов, в том числе на создание в России своих структурных подразделений, на операции с денежными средствами и иным имуществом, а также на распространение своих информационных материалов, в том числе через СМИ и Интернет. "Административная и уголовная ответственность за участие и поддержку теперь уже любой нежелательной в нашей стране иностранной организации – это предупреждение всем тем, кто еще не утратил желание обслуживать чужие национальные интересы и помогать нашим врагам в достижении антироссийских целей, как внутри страны, так и за рубежом", - рассказал Пискарев. За участие в деятельности таких организаций установлена административная и уголовная ответственность по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации) - штраф до 100 тысяч рублей и ст. 284.1 УК РФ (повторное участие, а равно организация деятельности нежелательной организации) – вплоть до 6 лет лишения свободы. По словам Пискарева, с начала действия статьи 20.33 КоАП возбуждено 624 таких дела. Что касается ст. 284.1 УК РФ, то выявлено 25 преступлений такой категории, 11 человек уже осуждены.
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
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россия, василий пискарев, госдума рф, политика
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Политика
В Госдуме рассказали о расширении круга нежелательных организаций

Пискарев: расширение круга нежелательных организаций не потребует подготовки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Расширение круга организаций, которые могут быть признаны нежелательными, не потребует дополнительной подготовки, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Механизм признания деятельности иностранных и международных НПО нежелательной в России уже отработан и показал свою эффективность, и расширение круга организаций, которые могут быть признаны нежелательными, не потребует дополнительной подготовки", - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.
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Он отметил, что данный правовой инструмент защиты влечет за собой для них ряд запретов, в том числе на создание в России своих структурных подразделений, на операции с денежными средствами и иным имуществом, а также на распространение своих информационных материалов, в том числе через СМИ и Интернет.
"Административная и уголовная ответственность за участие и поддержку теперь уже любой нежелательной в нашей стране иностранной организации – это предупреждение всем тем, кто еще не утратил желание обслуживать чужие национальные интересы и помогать нашим врагам в достижении антироссийских целей, как внутри страны, так и за рубежом", - рассказал Пискарев.
За участие в деятельности таких организаций установлена административная и уголовная ответственность по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации) - штраф до 100 тысяч рублей и ст. 284.1 УК РФ (повторное участие, а равно организация деятельности нежелательной организации) – вплоть до 6 лет лишения свободы. По словам Пискарева, с начала действия статьи 20.33 КоАП возбуждено 624 таких дела. Что касается ст. 284.1 УК РФ, то выявлено 25 преступлений такой категории, 11 человек уже осуждены.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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