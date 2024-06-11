https://ria.ru/20240611/organizatsii-1952097084.html

В Госдуме выявили факты деструктивной деятельности трех организаций

В Госдуме выявили факты деструктивной деятельности трех организаций - РИА Новости, 11.06.2024

В Госдуме выявили факты деструктивной деятельности трех организаций

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила факты деструктивной деятельности "Ассоциации по... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:35

2024-06-11T07:35

2024-06-11T07:35

россия

япония

кунашир (остров)

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила факты деструктивной деятельности "Ассоциации по вопросам северных территорий", "Британского совета" и Deutsche Welle*, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "Мы считаем, что неважно, кем создана организация, но если она наносит вред и представляет угрозу для безопасности, основ конституционного строя и обороноспособности нашей страны, она должна быть выдворена из России. Фактов деструктивной деятельности таких организаций комиссией Госдумы по расследованию иностранного вмешательства накоплено немало", - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии. В пример он привел такие организации, как "Ассоциации по вопросам северных территорий", "Британского совета" и Deutsche Welle*. "Ассоциация по вопросам северных территорий" создана по решению правительства Японии и находится в ведении аппарата кабинета министров. Ассоциация тиражирует тезис о якобы "незаконной оккупации" Россией "исконно японских земель" и проводит пропагандистские мероприятия, направленные на возвращение под суверенитет Японии островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды", - рассказал Пискарев. Также, по его словам, "Британский совет" под прикрытием развития сотрудничества в области культуры, искусства и образования осуществляет в России разведывательную деятельность, в том числе "в интересах киевского преступного режима". "Медиакорпорация "Немецкая волна"* - федеральное государственное автономное учреждение ФРГ. Систематически транслирует натовскую антироссийскую пропаганду, на регулярной основе организует подготовку информационных диверсантов, в том числе из российских журналистов", - заключил Пискарев.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240518/materialy-1946845045.html

https://ria.ru/20240514/agentura-1945979057.html

россия

япония

кунашир (остров)

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россия, япония, кунашир (остров), василий пискарев, госдума рф