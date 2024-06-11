https://ria.ru/20240611/opros-1952254225.html

Почти 60 процентов украинцев считают, что страну не пригласят в НАТО

Почти 60 процентов украинцев считают, что страну не пригласят в НАТО - РИА Новости, 11.06.2024

Почти 60 процентов украинцев считают, что страну не пригласят в НАТО

Почти 60% жителей Украины считают, что страна не получит приглашения в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне, следует из опроса, проведенного Фондом Карнеги за... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:30

2024-06-11T18:30

2024-06-11T18:30

в мире

украина

россия

вашингтон (штат)

владимир зеленский

роб бауэр

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти 60% жителей Украины считают, что страна не получит приглашения в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне, следует из опроса, проведенного Фондом Карнеги за международный мир*. По данным опроса, 59% жителей Украины считают, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в этом году, и лишь 35% полагают, что приглашение в альянс поступит, 6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. В случае отсутствия приглашения Киеву нужно искать новые способы укрепления безопасности, считают 61% опрошенных, в то время как 33% думают, что необходимо продолжать пытаться получить приглашение в последующие годы. При этом 3% респондентов затруднились ответить на вопрос, 3% предложили свой вариант ответа. Опрос проводился с 7 по 10 марта, в нем приняли участие две тысячи жителей Украины старше 18 лет в разных регионах страны. Статистическая погрешность составляет 0,95-2,2 процентных пункта. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ ранее заявлял, что к саммиту в Вашингтоне в июле этого года не будет условий для приглашения Украины в альянс. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240607/nato-1951503191.html

https://ria.ru/20240611/nato-1952233435.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938335939.html

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россия

вашингтон (штат)

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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, роб бауэр, йенс столтенберг, нато