Почти 60 процентов украинцев считают, что страну не пригласят в НАТО
Опрос: 60% жителей Украины не ждут, что страну пригласят в НАТО на саммите в США
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти 60% жителей Украины считают, что страна не получит приглашения в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне, следует из опроса, проведенного Фондом Карнеги за международный мир*.
По данным опроса, 59% жителей Украины считают, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в этом году, и лишь 35% полагают, что приглашение в альянс поступит, 6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
В случае отсутствия приглашения Киеву нужно искать новые способы укрепления безопасности, считают 61% опрошенных, в то время как 33% думают, что необходимо продолжать пытаться получить приглашение в последующие годы. При этом 3% респондентов затруднились ответить на вопрос, 3% предложили свой вариант ответа.
Опрос проводился с 7 по 10 марта, в нем приняли участие две тысячи жителей Украины старше 18 лет в разных регионах страны. Статистическая погрешность составляет 0,95-2,2 процентных пункта.
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ ранее заявлял, что к саммиту в Вашингтоне в июле этого года не будет условий для приглашения Украины в альянс.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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* Организация, выполняющая функции иноагента в России.