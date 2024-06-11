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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:58
2024-06-11T18:58
2024-06-11T19:03
белгород
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происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июн — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По данным ГУМЧС по Белгородской области, ракетная опасность объявлена также в Грайворонском и Шебекинском городских округах, Борисовском районе.
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Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность