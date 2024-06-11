https://ria.ru/20240611/opasnost-1952102631.html

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.06.2024

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявлен отбой ракетной опасности, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:48

2024-06-11T08:48

2024-06-11T08:57

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявлен отбой ракетной опасности, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород , Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгород

шебекино

белгородский район

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белгород, шебекино, белгородский район, безопасность