https://ria.ru/20240611/opasnost-1952099234.html

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.06.2024

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:14

2024-06-11T08:14

2024-06-11T08:18

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский ГО. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

белгород

шебекино

белгородский район

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белгород, шебекино, белгородский район, безопасность