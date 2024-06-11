https://ria.ru/20240611/opasnost-1952099234.html
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.06.2024
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:14
2024-06-11T08:14
2024-06-11T08:18
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородский район
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский ГО. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, шебекино, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность