https://ria.ru/20240611/opasnost-1952098679.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.06.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:00

2024-06-11T08:00

2024-06-11T08:10

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгород

шебекино

белгородский район

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белгород, шебекино, белгородский район, безопасность