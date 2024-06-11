Рейтинг@Mail.ru
Москалькова назвала число обращений об оказании помощи участникам СВО - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 11.06.2024 (обновлено: 12:10 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ombudsmen-1952135179.html
Москалькова назвала число обращений об оказании помощи участникам СВО
Москалькова назвала число обращений об оказании помощи участникам СВО - РИА Новости, 11.06.2024
Москалькова назвала число обращений об оказании помощи участникам СВО
Более 30 тысяч обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ в 2023 году по вопросам оказания военнослужащим и гражданским лицам, а также... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:50
2024-06-11T12:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
совет европы
красный крест
международный комитет красного креста (мккк)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908229186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d61f714a36562b8ef293738dcd559e5.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ в 2023 году по вопросам оказания военнослужащим и гражданским лицам, а также членам их семей в период проведения специальной военной операции, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. "По вопросам оказания помощи военнослужащим и гражданским лицам, а также членам их семей в период проведения специальной военной операции в 2023 году поступило 30 007 обращений, из них 12 164 - повторные (от других родственников и близких), 958 были коллективными", - говорится в докладе уполномоченного за 2023 год. Также она отметила, что удалось отстроить уникальный алгоритм взаимодействия с Международным комитетом Красного Креста, которых аппарат постоянно убеждал "как можно чаще посещать пленных, помогать передавать весточки от их родных и близких", сделать все возможное, чтобы неонацисты не издевались над российскими военнослужащими. "По результатам наших обращений в 66 случаях представители МККК связывались с заявителями и проинформировали их о посещении российских военнослужащих, находящихся в плену на Украине, а в 22 - сами военнослужащие связались с родственниками посредством телефонной связи или письменно", - рассказала уполномоченный. Кроме того, омбудсмен сообщила, что с начала СВО ее аппарат направил более 500 обращений в международные организации, в том числе в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека, генерального секретаря Совета Европы, комиссара Совета Европы по правам человека, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, генерального секретаря ОБСЕ и других. На многие из них, по данным Москальковой, ответы не поступали или носили формальный характер, подтверждающий получение письма. Однако по ряду обращений по нарушению прав конкретных граждан аппарату удалось добиться результатов.
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948929970.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908229186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2e01e818a3a42068b09a21e928db811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, татьяна москалькова, совет европы, красный крест, международный комитет красного креста (мккк), общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Совет Европы, Красный Крест, Международный комитет Красного Креста (МККК), Общество, Вооруженные силы РФ
Москалькова назвала число обращений об оказании помощи участникам СВО

Москалькова: поступило 30 007 обращений насчет помощи участникам СВО и их родным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ в 2023 году по вопросам оказания военнослужащим и гражданским лицам, а также членам их семей в период проведения специальной военной операции, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.
"По вопросам оказания помощи военнослужащим и гражданским лицам, а также членам их семей в период проведения специальной военной операции в 2023 году поступило 30 007 обращений, из них 12 164 - повторные (от других родственников и близких), 958 были коллективными", - говорится в докладе уполномоченного за 2023 год.
Фотография Резникова и переписка с украинским силовиком
В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным российским солдатом
29 мая, 05:30
Также она отметила, что удалось отстроить уникальный алгоритм взаимодействия с Международным комитетом Красного Креста, которых аппарат постоянно убеждал "как можно чаще посещать пленных, помогать передавать весточки от их родных и близких", сделать все возможное, чтобы неонацисты не издевались над российскими военнослужащими.
"По результатам наших обращений в 66 случаях представители МККК связывались с заявителями и проинформировали их о посещении российских военнослужащих, находящихся в плену на Украине, а в 22 - сами военнослужащие связались с родственниками посредством телефонной связи или письменно", - рассказала уполномоченный.
Кроме того, омбудсмен сообщила, что с начала СВО ее аппарат направил более 500 обращений в международные организации, в том числе в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека, генерального секретаря Совета Европы, комиссара Совета Европы по правам человека, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, генерального секретаря ОБСЕ и других. На многие из них, по данным Москальковой, ответы не поступали или носили формальный характер, подтверждающий получение письма. Однако по ряду обращений по нарушению прав конкретных граждан аппарату удалось добиться результатов.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаСовет ЕвропыКрасный КрестМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ОбществоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала