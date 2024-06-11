https://ria.ru/20240611/ombudsmen-1952135179.html

Москалькова назвала число обращений об оказании помощи участникам СВО

Москалькова назвала число обращений об оказании помощи участникам СВО - РИА Новости, 11.06.2024

Москалькова назвала число обращений об оказании помощи участникам СВО

Более 30 тысяч обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ в 2023 году по вопросам оказания военнослужащим и гражданским лицам, а также... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:50

2024-06-11T11:50

2024-06-11T12:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

татьяна москалькова

совет европы

красный крест

международный комитет красного креста (мккк)

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в РФ в 2023 году по вопросам оказания военнослужащим и гражданским лицам, а также членам их семей в период проведения специальной военной операции, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. "По вопросам оказания помощи военнослужащим и гражданским лицам, а также членам их семей в период проведения специальной военной операции в 2023 году поступило 30 007 обращений, из них 12 164 - повторные (от других родственников и близких), 958 были коллективными", - говорится в докладе уполномоченного за 2023 год. Также она отметила, что удалось отстроить уникальный алгоритм взаимодействия с Международным комитетом Красного Креста, которых аппарат постоянно убеждал "как можно чаще посещать пленных, помогать передавать весточки от их родных и близких", сделать все возможное, чтобы неонацисты не издевались над российскими военнослужащими. "По результатам наших обращений в 66 случаях представители МККК связывались с заявителями и проинформировали их о посещении российских военнослужащих, находящихся в плену на Украине, а в 22 - сами военнослужащие связались с родственниками посредством телефонной связи или письменно", - рассказала уполномоченный. Кроме того, омбудсмен сообщила, что с начала СВО ее аппарат направил более 500 обращений в международные организации, в том числе в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека, генерального секретаря Совета Европы, комиссара Совета Европы по правам человека, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, генерального секретаря ОБСЕ и других. На многие из них, по данным Москальковой, ответы не поступали или носили формальный характер, подтверждающий получение письма. Однако по ряду обращений по нарушению прав конкретных граждан аппарату удалось добиться результатов.

https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948929970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, татьяна москалькова, совет европы, красный крест, международный комитет красного креста (мккк), общество, вооруженные силы рф