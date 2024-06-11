Рейтинг@Mail.ru
В Риме налетчики обокрали бутик Bulgari и скрылись через канализацию - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 11.06.2024 (обновлено: 13:34 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ograblenie-1952123273.html
В Риме налетчики обокрали бутик Bulgari и скрылись через канализацию
В Риме налетчики обокрали бутик Bulgari и скрылись через канализацию - РИА Новости, 11.06.2024
В Риме налетчики обокрали бутик Bulgari и скрылись через канализацию
Добычей преступников, обокравших бутик Bulgari в центре Рима, стали ценности на 500 тысяч евро, пишет газета Messaggero. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:56
2024-06-11T13:34
рим
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565089493_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7df480338bbfb13c4bc6e69f2fc068dd.jpg
РИМ, 11 июн — РИА Новости. Добычей преступников, обокравших бутик Bulgari в центре Рима, стали ценности на 500 тысяч евро, пишет газета Messaggero. Налет произошел в ночь на 9 июня и занял всего лишь 11 минут. В магазин преступники попали из-под земли, прорыв тоннель. Издание отмечает, что оценка ущерба в полмиллиона евро предварительная и в дальнейшем сумма точно будет расти. Комментариев от бренда по поводу произошедшего не поступало. Полиция ведет поиск членов банды, которая состояла по меньшей мере из трех человек, а также изучает записи камер видеонаблюдения — бутик расположен на улице Дей-Кондотти по соседству с другими люксовыми магазинами. Как пишет Messaggero, полиции удалось спугнуть похитителей, которые сбежали через обширную сеть канализационных тоннелей. Предполагается, что для того, чтобы попасть в магазин, они использовали GPS. Такой датчик могли установить в бутике за несколько дней до налета.
https://ria.ru/20240610/bfmtv-1951919189.html
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565089493_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eacd7a234125c2c2531a6b6f4e7a9a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рим, gps
Рим, GPS
В Риме налетчики обокрали бутик Bulgari и скрылись через канализацию

Messaggero: воры обокрали бутик в Риме на 500 тыс евро и ушли через канализацию

© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Polizia di Stato
Автомобиль итальянской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 11 июн — РИА Новости. Добычей преступников, обокравших бутик Bulgari в центре Рима, стали ценности на 500 тысяч евро, пишет газета Messaggero.
Налет произошел в ночь на 9 июня и занял всего лишь 11 минут. В магазин преступники попали из-под земли, прорыв тоннель.
Издание отмечает, что оценка ущерба в полмиллиона евро предварительная и в дальнейшем сумма точно будет расти. Комментариев от бренда по поводу произошедшего не поступало.
Полиция ведет поиск членов банды, которая состояла по меньшей мере из трех человек, а также изучает записи камер видеонаблюдения — бутик расположен на улице Дей-Кондотти по соседству с другими люксовыми магазинами.
Как пишет Messaggero, полиции удалось спугнуть похитителей, которые сбежали через обширную сеть канализационных тоннелей. Предполагается, что для того, чтобы попасть в магазин, они использовали GPS. Такой датчик могли установить в бутике за несколько дней до налета.
Бутик Chanel в Париже, который протаранили грабители на автомобиле - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В Париже грабители протаранили на автомобиле бутик Chanel и украли сумки
10 июня, 12:31
 
РимGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала