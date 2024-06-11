https://ria.ru/20240611/ograblenie-1952123273.html

В Риме налетчики обокрали бутик Bulgari и скрылись через канализацию

В Риме налетчики обокрали бутик Bulgari и скрылись через канализацию - РИА Новости, 11.06.2024

В Риме налетчики обокрали бутик Bulgari и скрылись через канализацию

Добычей преступников, обокравших бутик Bulgari в центре Рима, стали ценности на 500 тысяч евро, пишет газета Messaggero. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:56

2024-06-11T10:56

2024-06-11T13:34

рим

gps

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РИМ, 11 июн — РИА Новости. Добычей преступников, обокравших бутик Bulgari в центре Рима, стали ценности на 500 тысяч евро, пишет газета Messaggero. Налет произошел в ночь на 9 июня и занял всего лишь 11 минут. В магазин преступники попали из-под земли, прорыв тоннель. Издание отмечает, что оценка ущерба в полмиллиона евро предварительная и в дальнейшем сумма точно будет расти. Комментариев от бренда по поводу произошедшего не поступало. Полиция ведет поиск членов банды, которая состояла по меньшей мере из трех человек, а также изучает записи камер видеонаблюдения — бутик расположен на улице Дей-Кондотти по соседству с другими люксовыми магазинами. Как пишет Messaggero, полиции удалось спугнуть похитителей, которые сбежали через обширную сеть канализационных тоннелей. Предполагается, что для того, чтобы попасть в магазин, они использовали GPS. Такой датчик могли установить в бутике за несколько дней до налета.

https://ria.ru/20240610/bfmtv-1951919189.html

рим

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рим, gps