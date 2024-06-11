https://ria.ru/20240611/ograblenie-1952123273.html
В Риме налетчики обокрали бутик Bulgari и скрылись через канализацию
В Риме налетчики обокрали бутик Bulgari и скрылись через канализацию - РИА Новости, 11.06.2024
В Риме налетчики обокрали бутик Bulgari и скрылись через канализацию
Добычей преступников, обокравших бутик Bulgari в центре Рима, стали ценности на 500 тысяч евро, пишет газета Messaggero. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:56
2024-06-11T10:56
2024-06-11T13:34
рим
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565089493_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7df480338bbfb13c4bc6e69f2fc068dd.jpg
РИМ, 11 июн — РИА Новости. Добычей преступников, обокравших бутик Bulgari в центре Рима, стали ценности на 500 тысяч евро, пишет газета Messaggero. Налет произошел в ночь на 9 июня и занял всего лишь 11 минут. В магазин преступники попали из-под земли, прорыв тоннель. Издание отмечает, что оценка ущерба в полмиллиона евро предварительная и в дальнейшем сумма точно будет расти. Комментариев от бренда по поводу произошедшего не поступало. Полиция ведет поиск членов банды, которая состояла по меньшей мере из трех человек, а также изучает записи камер видеонаблюдения — бутик расположен на улице Дей-Кондотти по соседству с другими люксовыми магазинами. Как пишет Messaggero, полиции удалось спугнуть похитителей, которые сбежали через обширную сеть канализационных тоннелей. Предполагается, что для того, чтобы попасть в магазин, они использовали GPS. Такой датчик могли установить в бутике за несколько дней до налета.
https://ria.ru/20240610/bfmtv-1951919189.html
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565089493_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eacd7a234125c2c2531a6b6f4e7a9a61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рим, gps
В Риме налетчики обокрали бутик Bulgari и скрылись через канализацию
Messaggero: воры обокрали бутик в Риме на 500 тыс евро и ушли через канализацию
РИМ, 11 июн — РИА Новости.
Добычей преступников, обокравших бутик Bulgari в центре Рима, стали ценности на 500 тысяч евро, пишет газета Messaggero
.
Налет произошел в ночь на 9 июня и занял всего лишь 11 минут. В магазин преступники попали из-под земли, прорыв тоннель.
Издание отмечает, что оценка ущерба в полмиллиона евро предварительная и в дальнейшем сумма точно будет расти. Комментариев от бренда по поводу произошедшего не поступало.
Полиция ведет поиск членов банды, которая состояла по меньшей мере из трех человек, а также изучает записи камер видеонаблюдения — бутик расположен на улице Дей-Кондотти по соседству с другими люксовыми магазинами.
Как пишет Messaggero, полиции удалось спугнуть похитителей, которые сбежали через обширную сеть канализационных тоннелей. Предполагается, что для того, чтобы попасть в магазин, они использовали GPS. Такой датчик могли установить в бутике за несколько дней до налета.