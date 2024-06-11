В Одессе сотрудники военкомата не выпускают врачей скорой из здания
"Страна": в Одессе врачей скорой, приехавших на вызов, не пускают из военкомата
Машина скорой медицинской помощи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе не выпускают из здания врачей скорой помощи, приехавших на вызов, сообщает во вторник украинское издание "Страна".
"Бригада скорой помощи приехала по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) Киевского района, но оттуда их сотрудники военкомата не выпускают, удерживая их в здании", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
"Страна" также опубликовала видео, на котором, как утверждается, происходит конфликт между медиками и сотрудниками военкомата. К зданию подъехали другие бригады скорой помощи поддержать коллег.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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