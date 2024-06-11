Рейтинг@Mail.ru
В Одессе сотрудники военкомата не выпускают врачей скорой из здания - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/odessa-1952208761.html
В Одессе сотрудники военкомата не выпускают врачей скорой из здания
В Одессе сотрудники военкомата не выпускают врачей скорой из здания - РИА Новости, 11.06.2024
В Одессе сотрудники военкомата не выпускают врачей скорой из здания
Сотрудники военкомата в Одессе не выпускают из здания врачей скорой помощи, приехавших на вызов, сообщает во вторник украинское издание "Страна". РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:53
2024-06-11T15:53
в мире
украина
одесса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599252659_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_394b18c77ee283404d0f747f23fb4ec3.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе не выпускают из здания врачей скорой помощи, приехавших на вызов, сообщает во вторник украинское издание "Страна". "Бригада скорой помощи приехала по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) Киевского района, но оттуда их сотрудники военкомата не выпускают, удерживая их в здании", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. "Страна" также опубликовала видео, на котором, как утверждается, происходит конфликт между медиками и сотрудниками военкомата. К зданию подъехали другие бригады скорой помощи поддержать коллег. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952185468.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950666059.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599252659_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9296558c57e0e02697fe3181bbc798e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса
В мире, Украина, Одесса
В Одессе сотрудники военкомата не выпускают врачей скорой из здания

"Страна": в Одессе врачей скорой, приехавших на вызов, не пускают из военкомата

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи на Украине
Машина скорой медицинской помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Машина скорой медицинской помощи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе не выпускают из здания врачей скорой помощи, приехавших на вызов, сообщает во вторник украинское издание "Страна".
"Бригада скорой помощи приехала по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) Киевского района, но оттуда их сотрудники военкомата не выпускают, удерживая их в здании", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
Вчера, 14:49
"Страна" также опубликовала видео, на котором, как утверждается, происходит конфликт между медиками и сотрудниками военкомата. К зданию подъехали другие бригады скорой помощи поддержать коллег.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
На Украине мужчина умер в военкомате
5 июня, 13:41
 
В миреУкраинаОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала