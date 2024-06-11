https://ria.ru/20240611/obstrel-1952241460.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли во вторник Донецк "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:40

2024-06-11T17:40

2024-06-11T17:40

специальная военная операция на украине

сцкк

вооруженные силы украины

донецк

украина

кировский район

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Донецк "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ с 15.00 по 17.10 выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов того же калибра, три из них - кассетного типа. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

донецк

украина

кировский район

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сцкк, вооруженные силы украины, донецк, украина, кировский район, нато, происшествия