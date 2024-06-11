https://ria.ru/20240611/obstrel-1952171818.html
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.06.2024
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку
Украинские войска за три часа, с 9.00 мск, выпустили 21 снаряд калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:58
2024-06-11T13:58
2024-06-11T13:58
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
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происшествия
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ДОНЕЦК, 11июн – РИА Новости. Украинские войска за три часа, с 9.00 мск, выпустили 21 снаряд калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 10.10 обстрел Петровского района продолжился и до 12.10 было выпущено еще 18 снарядов по этому, а так же Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский и Петровский – на западе и его окраине. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, Петровский район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, петровский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд по районам Донецка