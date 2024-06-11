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ВСУ нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в Алешках

ВСУ нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в Алешках - РИА Новости, 11.06.2024

ВСУ нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в Алешках

Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в городе Алешки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:46

2024-06-11T11:46

2024-06-11T11:46

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в городе Алешки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алешках: хлебопекарню "Алмаз" и здание водоканала. В обоих случаях из-за удара украинских террористов сильные повреждения получили как здания, так и несколько гражданских машин", - написал Сальдо. По его словам, атаки были предприняты FPV-дронами, поэтому говорить о случайных прилетах не приходится. "Украинские бандиты хотели лишить жителей Алешек воды и хлеба", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия