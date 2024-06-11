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ВСУ нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в Алешках - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/obstrel-1952134132.html
ВСУ нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в Алешках
ВСУ нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в Алешках - РИА Новости, 11.06.2024
ВСУ нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в Алешках
Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в городе Алешки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:46
2024-06-11T11:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в городе Алешки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алешках: хлебопекарню "Алмаз" и здание водоканала. В обоих случаях из-за удара украинских террористов сильные повреждения получили как здания, так и несколько гражданских машин", - написал Сальдо. По его словам, атаки были предприняты FPV-дронами, поэтому говорить о случайных прилетах не приходится. "Украинские бандиты хотели лишить жителей Алешек воды и хлеба", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в Алешках

Сальдо: ВСУ обстреляли хлебопекарню "Алмаз" и здание водоканала в Алешках

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне и зданию водоканала в городе Алешки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алешках: хлебопекарню "Алмаз" и здание водоканала. В обоих случаях из-за удара украинских террористов сильные повреждения получили как здания, так и несколько гражданских машин", - написал Сальдо.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
По его словам, атаки были предприняты FPV-дронами, поэтому говорить о случайных прилетах не приходится.
"Украинские бандиты хотели лишить жителей Алешек воды и хлеба", - подчеркнул губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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