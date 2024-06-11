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Анапская компания ускорила обслуживание автотранспорта на 15% по нацпроекту - РИА Новости, 11.06.2024
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Краснодарский край
 
18:15 11.06.2024 (обновлено: 18:16 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/obsluzhivanie-1952250638.html
Анапская компания ускорила обслуживание автотранспорта на 15% по нацпроекту
Анапская компания ускорила обслуживание автотранспорта на 15% по нацпроекту - РИА Новости, 11.06.2024
Анапская компания ускорила обслуживание автотранспорта на 15% по нацпроекту
Компания дорожного хозяйства из Анапы ускорила обслуживание автотранспорта на 15% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:15
2024-06-11T18:16
краснодарский край
анапа
краснодарский край
нацпроекты
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КРАСНОДАР, 11 июн — РИА Новости. Компания дорожного хозяйства из Анапы ускорила обслуживание автотранспорта на 15% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Дорожное ремонтно-строительное управление подвело итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". Компания "Вираж" занимается возведением, ремонтом и эксплуатацией автомобильных дорог в Анапе. Благодаря бережливым технологиям предприятие повысило эффективность обслуживания автотранспорта – на 15% сократило время протекания процесса, на 14% уменьшило количество запасов в потоке, а также на 13% увеличило выработку", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники предприятия прошли обучение основам бережливых технологий, создали эффективные рабочие места, определили проблемы на пилотном потоке и устранили их. В дальнейшем в компании займутся тиражированием успешного опыта участия в национальном проекте для совершенствования других рабочих процессов. Анапское дорожное ремонтно-строительное управление "Вираж" содержит и обслуживает около 190 километров трасс, 12 мостов и путепроводов общей протяженностью свыше 350 метров, добавляют власти.
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анапа, краснодарский край, нацпроекты
Краснодарский край, Анапа, Краснодарский край, Нацпроекты

Анапская компания ускорила обслуживание автотранспорта на 15% по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАдминистрация Анапы
Администрация Анапы - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Администрация Анапы
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КРАСНОДАР, 11 июн — РИА Новости. Компания дорожного хозяйства из Анапы ускорила обслуживание автотранспорта на 15% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«
"Дорожное ремонтно-строительное управление подвело итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". Компания "Вираж" занимается возведением, ремонтом и эксплуатацией автомобильных дорог в Анапе. Благодаря бережливым технологиям предприятие повысило эффективность обслуживания автотранспорта – на 15% сократило время протекания процесса, на 14% уменьшило количество запасов в потоке, а также на 13% увеличило выработку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники предприятия прошли обучение основам бережливых технологий, создали эффективные рабочие места, определили проблемы на пилотном потоке и устранили их. В дальнейшем в компании займутся тиражированием успешного опыта участия в национальном проекте для совершенствования других рабочих процессов.
Анапское дорожное ремонтно-строительное управление "Вираж" содержит и обслуживает около 190 километров трасс, 12 мостов и путепроводов общей протяженностью свыше 350 метров, добавляют власти.
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Краснодарский крайАнапаКраснодарский крайНацпроекты
 
 
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