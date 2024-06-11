https://ria.ru/20240611/obrascheniya-1952242931.html

Аппарат Москальковой получил более 700 обращений по русофобии в 2023 году

Аппарат Москальковой получил более 700 обращений по русофобии в 2023 году - РИА Новости, 11.06.2024

Аппарат Москальковой получил более 700 обращений по русофобии в 2023 году

Аппарат уполномоченного по правам человека в прошлом году получил более 700 обращений, касающихся русофобии и притеснений россиян, проживающих за рубежом,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:45

2024-06-11T17:45

2024-06-11T17:45

госдума рф

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в прошлом году получил более 700 обращений, касающихся русофобии и притеснений россиян, проживающих за рубежом, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Мы получили более 700 обращений только за прошлый год, касающихся русофобии и притеснений российских граждан, проживающих за рубежом. Очень важно, что в прошлом году появился указ президента, позволяющий российским гражданам участвовать в государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию", - сказала Москалькова на пленарном заседании в Госдуме. Она отметила, что раньше только иностранные граждане могли воспользоваться программой добровольного переселения, а теперь и российские. "Кроме того, субъекты Российской Федерации вправе для этих граждан устанавливать особые преференции, льготы и меры… Очень важно, что приняли закон, предусматривающий понятие репатрианта. Репатрианты - люди, возвращающиеся на родину. И мне кажется, что здесь у нас еще огромное поле деятельности, потому что закона, который бы предусматривал возможность получения кредитов, получения жилья для тех, кто вернулся, сегодня нет", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20240611/rusofobiya-1952099926.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946778193.html

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госдума рф, татьяна москалькова, общество