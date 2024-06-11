https://ria.ru/20240611/nozdrev-1952094724.html
Подходы России во внешней политике встречают понимание, заявил посол
Подходы России во внешней политике встречают понимание, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2024
Подходы России во внешней политике встречают понимание, заявил посол
Подходы России во внешней политике встречают понимание и поддержку большинства стран мира, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:02
2024-06-11T07:02
2024-06-11T07:02
россия
япония
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934889889_0:42:640:402_1920x0_80_0_0_b94acb75ef556f37b8960b40263aff52.jpg
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Подходы России во внешней политике встречают понимание и поддержку большинства стран мира, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев. "На международной арене происходят стремительные и глубокие перемены, связанные со становлением нового более справедливого и демократичного многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и необратимый характер. Россия совместно с мировым большинством прокладывает путь к новой эпохе. Мы противостоим несправедливым практикам международного диктата и принуждения, неоколониальному гнету, двойным стандартам, лжи в международной политике. То есть всему тому, что составляет основу поведения "золотого миллиарда", - отметил дипломат. Глава дипмиссии подчеркнул, что Россия выступает за партнерство и сотрудничество с другими странами. "В новых условиях Россия предлагает своим партнерам сотрудничество в поиске сбалансированных долгосрочных решений общих проблем. Такой подход встречает понимание и поддержку подавляющего большинства стран мира, выстраивающих межгосударственное общение на принципах Устава ООН, взаимного уважения, учета интересов, отказа от вмешательства во внутренние дела", - отметил Ноздрев. Торжественный прием по случаю 34-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии во вторник.
https://ria.ru/20240611/rossiya-1952093933.html
https://ria.ru/20240611/koreya-1952092773.html
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934889889_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_4a517bfe3eef43d09791b5f2736c34cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония, оон, в мире
Россия, Япония, ООН, В мире
Подходы России во внешней политике встречают понимание, заявил посол
Посол Ноздрев: подходы России во внешней политике приветствуют большинство стран
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Подходы России во внешней политике встречают понимание и поддержку большинства стран мира, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.
"На международной арене происходят стремительные и глубокие перемены, связанные со становлением нового более справедливого и демократичного многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и необратимый характер. Россия совместно с мировым большинством прокладывает путь к новой эпохе. Мы противостоим несправедливым практикам международного диктата и принуждения, неоколониальному гнету, двойным стандартам, лжи в международной политике. То есть всему тому, что составляет основу поведения "золотого миллиарда", - отметил дипломат.
Глава дипмиссии подчеркнул, что Россия выступает за партнерство и сотрудничество с другими странами.
"В новых условиях Россия предлагает своим партнерам сотрудничество в поиске сбалансированных долгосрочных решений общих проблем. Такой подход встречает понимание и поддержку подавляющего большинства стран мира, выстраивающих межгосударственное общение на принципах Устава ООН
, взаимного уважения, учета интересов, отказа от вмешательства во внутренние дела", - отметил Ноздрев.
Торжественный прием по случаю 34-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии во вторник.