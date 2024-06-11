https://ria.ru/20240611/nozdrev-1952094724.html

Подходы России во внешней политике встречают понимание, заявил посол

Подходы России во внешней политике встречают понимание, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2024

Подходы России во внешней политике встречают понимание, заявил посол

Подходы России во внешней политике встречают понимание и поддержку большинства стран мира, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:02

2024-06-11T07:02

2024-06-11T07:02

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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Подходы России во внешней политике встречают понимание и поддержку большинства стран мира, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев. "На международной арене происходят стремительные и глубокие перемены, связанные со становлением нового более справедливого и демократичного многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и необратимый характер. Россия совместно с мировым большинством прокладывает путь к новой эпохе. Мы противостоим несправедливым практикам международного диктата и принуждения, неоколониальному гнету, двойным стандартам, лжи в международной политике. То есть всему тому, что составляет основу поведения "золотого миллиарда", - отметил дипломат. Глава дипмиссии подчеркнул, что Россия выступает за партнерство и сотрудничество с другими странами. "В новых условиях Россия предлагает своим партнерам сотрудничество в поиске сбалансированных долгосрочных решений общих проблем. Такой подход встречает понимание и поддержку подавляющего большинства стран мира, выстраивающих межгосударственное общение на принципах Устава ООН, взаимного уважения, учета интересов, отказа от вмешательства во внутренние дела", - отметил Ноздрев. Торжественный прием по случаю 34-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии во вторник.

https://ria.ru/20240611/rossiya-1952093933.html

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