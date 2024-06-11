https://ria.ru/20240611/novikov-1952162128.html

Бывшего адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии

Бывшего адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии - РИА Новости, 11.06.2024

Бывшего адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова* за распространение фейков о российской... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:17

2024-06-11T13:17

2024-06-11T13:31

москва

илья новиков

происшествия

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835456893_0:274:2933:1924_1920x0_80_0_0_51ce4c20bc4bd6034eb5188013ab3b54.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова* за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года", - сказали в суде. Также на 4 года суд лишил его права администрировать сайты.По данным следствия, 3 апреля 2022 года Новиков*, находясь за границей, руководствуясь мотивами политической ненависти, на одном из видеохостингов дал интервью, в котором сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО.Кроме того, ФСБ сообщала о возбуждении против Новикова* дела о госизмене в форме перехода на сторону противника. По версии следствия, фигурант вступил на Украине в ряды территориальной обороны и занялся там пропагандистской работой.Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем обменянную, норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240110/askerov-1920447432.html

https://ria.ru/20231117/inoagenty-1910194669.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, илья новиков, происшествия, россия, украина