https://ria.ru/20240611/novikov-1952162128.html
Бывшего адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии
Бывшего адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии - РИА Новости, 11.06.2024
Бывшего адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии
Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова* за распространение фейков о российской... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:17
2024-06-11T13:17
2024-06-11T13:31
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова* за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года", - сказали в суде. Также на 4 года суд лишил его права администрировать сайты.По данным следствия, 3 апреля 2022 года Новиков*, находясь за границей, руководствуясь мотивами политической ненависти, на одном из видеохостингов дал интервью, в котором сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО.Кроме того, ФСБ сообщала о возбуждении против Новикова* дела о госизмене в форме перехода на сторону противника. По версии следствия, фигурант вступил на Украине в ряды территориальной обороны и занялся там пропагандистской работой.Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем обменянную, норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240110/askerov-1920447432.html
https://ria.ru/20231117/inoagenty-1910194669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, илья новиков, происшествия, россия, украина
Москва, Илья Новиков, Происшествия, Россия, Украина
Бывшего адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии
Суд в Москве заочно приговорил Илью Новикова к 8,5 года за фейки об армии
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова* за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года", - сказали в суде. Также на 4 года суд лишил его права администрировать сайты.
По данным следствия, 3 апреля 2022 года Новиков*, находясь за границей, руководствуясь мотивами политической ненависти, на одном из видеохостингов дал интервью, в котором сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО.
Кроме того, ФСБ
сообщала о возбуждении против Новикова* дела о госизмене в форме перехода на сторону противника. По версии следствия, фигурант вступил на Украине
в ряды территориальной обороны и занялся там пропагандистской работой.
Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".
В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко
, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем обменянную, норвежца Фруде Берга
, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова
, которого судили за участие в несогласованных акциях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента