https://ria.ru/20240611/nornikel-1952150007.html

В Мурманской области нашли живым кита, запутавшегося в сетях

В Мурманской области нашли живым кита, запутавшегося в сетях - РИА Новости, 11.06.2024

В Мурманской области нашли живым кита, запутавшегося в сетях

Спасатели обнаружили живым краснокнижного горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях недалеко от поселка Териберка в Мурманской области, и готовятся... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:34

2024-06-11T12:34

2024-06-11T14:38

мурманская область

кольский полуостров

арктика

норильский никель

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МУРМАНСК, 11 июн — РИА Новости. Спасатели обнаружили живым краснокнижного горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях недалеко от поселка Териберка в Мурманской области, и готовятся ему помочь, сообщила пресс-служба компании "Норникель", подключившейся к спасению млекопитающего. В компании пояснили, что кита, запутавшегося в сетях, 5 июня заметили туристы. Кит был ранен и не мог полностью открыть пасть, это грозило ему гибелью. Туристы назвали кита Станиславом. Активисты развернули спасательную операцию, во время которой с помощью беспилотников и маломерных судов исследовали 120 километров побережья Кольского полуострова. "Все это время спасатели не прекращали поиски кита. Благодаря тому что сейчас в Арктике полярный день, можно было работать в море круглые сутки. И сегодня ночью кита удалось найти", — говорится в сообщении. Теперь предстоит сложная операция по освобождению Станислава из сетей. Из-за размеров животного действовать нужно быстро и аккуратно.

https://ria.ru/20240328/kity-1936424081.html

мурманская область

кольский полуостров

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Кит, запутавшийся в сетях Кит, запутавшийся в сетях 2024-06-11T12:34 true PT0M43S

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мурманская область, кольский полуостров, арктика, норильский никель