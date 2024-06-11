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Нидерланды выделят Украине 138 миллионов евро - РИА Новости, 11.06.2024
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19:06 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/niderlandy-1952263877.html
Нидерланды выделят Украине 138 миллионов евро
Нидерланды выделят Украине 138 миллионов евро - РИА Новости, 11.06.2024
Нидерланды выделят Украине 138 миллионов евро
Нидерланды выделят Украине новый пакет в размере 138 миллионов евро, в том числе на ремонт энергетической инфраструктуры и гумпомощь, сообщил во вторник... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:06
2024-06-11T19:06
в мире
украина
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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Нидерланды выделят Украине новый пакет в размере 138 миллионов евро, в том числе на ремонт энергетической инфраструктуры и гумпомощь, сообщил во вторник уходящий премьер-министр страны Марк Рютте. "Нидерланды выделяют новый пакет в размере 138 миллионов евро на ремонт важной энергетической инфраструктуры (Украины - ред.), гуманитарную помощь и инициативы по восстановлению со стороны бизнеса", - написал Рютте в соцсети Х. При этом он отметил, что восстановление страны не имеет смысла без мощных вооруженных сил. "Поэтому мы также продолжим оказывать военную поддержку. Мы ведем переговоры с международными партнерами о поставках систем Patriot Украине. Для этой цели Нидерланды предоставили радар и три пусковые системы", - говорится в сообщении главы нидерландского кабмина. Ранее во вторник Рютте, выступая на конференции Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, заявил, что Нидерланды продолжат оказывать военную помощь Украине, это не изменится с приходом нового правительства в стране, а только продолжится. В конце апреля правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине в 2023 году, составила 1,6 миллиарда евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951719928.html
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952168802.html
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949703471.html
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в мире, украина, нидерланды, россия, марк рютте, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Нидерланды, Россия, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
Нидерланды выделят Украине 138 миллионов евро

Премьер Рютте: Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи в размере €138 млн

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Нидерланды выделят Украине новый пакет в размере 138 миллионов евро, в том числе на ремонт энергетической инфраструктуры и гумпомощь, сообщил во вторник уходящий премьер-министр страны Марк Рютте.
"Нидерланды выделяют новый пакет в размере 138 миллионов евро на ремонт важной энергетической инфраструктуры (Украины - ред.), гуманитарную помощь и инициативы по восстановлению со стороны бизнеса", - написал Рютте в соцсети Х.
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При этом он отметил, что восстановление страны не имеет смысла без мощных вооруженных сил.
"Поэтому мы также продолжим оказывать военную поддержку. Мы ведем переговоры с международными партнерами о поставках систем Patriot Украине. Для этой цели Нидерланды предоставили радар и три пусковые системы", - говорится в сообщении главы нидерландского кабмина.
Ранее во вторник Рютте, выступая на конференции Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, заявил, что Нидерланды продолжат оказывать военную помощь Украине, это не изменится с приходом нового правительства в стране, а только продолжится.
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В конце апреля правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине в 2023 году, составила 1,6 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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