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Новое правительство Нидерландов продолжит поддержку Украины, заявил Рютте - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 11.06.2024 (обновлено: 18:09 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/niderlandy-1952246059.html
Новое правительство Нидерландов продолжит поддержку Украины, заявил Рютте
Новое правительство Нидерландов продолжит поддержку Украины, заявил Рютте - РИА Новости, 11.06.2024
Новое правительство Нидерландов продолжит поддержку Украины, заявил Рютте
Нидерланды продолжат оказывать военную помощь Украине, это не изменится с приходом нового правительства в стране, а только продолжится, заявил уходящий со... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:57
2024-06-11T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
марк рютте
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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Нидерланды продолжат оказывать военную помощь Украине, это не изменится с приходом нового правительства в стране, а только продолжится, заявил уходящий со своего поста премьер-министр страны Марк Рютте.Ранее во вторник лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил, что коалиция договорилась о составе нового правительства в стране."Мы увеличили наши расходы на оборону на 25%. И мы постоянно тратим около 0,3% на Украину. И мы продолжим это делать и в ближайшие годы. С приходим нового правительства (в Нидерландах - ред.) это не изменится, а только продолжится, потому что это играет решающую роль", - заявил Рютте в ходе конференции Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине. Трансляция ведется на сайте мероприятия.В конце апреля правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине в 2023 году, составила 1,6 миллиарда евро.
https://ria.ru/20240603/niderlandy-1950262465.html
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в мире, нидерланды, украина, марк рютте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, Марк Рютте
Новое правительство Нидерландов продолжит поддержку Украины, заявил Рютте

Рютте: поддержка Украины не изменится с новым правительством Нидерландов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Нидерланды продолжат оказывать военную помощь Украине, это не изменится с приходом нового правительства в стране, а только продолжится, заявил уходящий со своего поста премьер-министр страны Марк Рютте.
Ранее во вторник лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил, что коалиция договорилась о составе нового правительства в стране.
"Мы увеличили наши расходы на оборону на 25%. И мы постоянно тратим около 0,3% на Украину. И мы продолжим это делать и в ближайшие годы. С приходим нового правительства (в Нидерландах - ред.) это не изменится, а только продолжится, потому что это играет решающую роль", - заявил Рютте в ходе конференции Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине. Трансляция ведется на сайте мероприятия.
В конце апреля правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине в 2023 году, составила 1,6 миллиарда евро.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаМарк Рютте
 
 
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