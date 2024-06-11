https://ria.ru/20240611/niderlandy-1952246059.html

Новое правительство Нидерландов продолжит поддержку Украины, заявил Рютте

Новое правительство Нидерландов продолжит поддержку Украины, заявил Рютте - РИА Новости, 11.06.2024

Новое правительство Нидерландов продолжит поддержку Украины, заявил Рютте

Нидерланды продолжат оказывать военную помощь Украине, это не изменится с приходом нового правительства в стране, а только продолжится, заявил уходящий со... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:57

2024-06-11T17:57

2024-06-11T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

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марк рютте

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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Нидерланды продолжат оказывать военную помощь Украине, это не изменится с приходом нового правительства в стране, а только продолжится, заявил уходящий со своего поста премьер-министр страны Марк Рютте.Ранее во вторник лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил, что коалиция договорилась о составе нового правительства в стране."Мы увеличили наши расходы на оборону на 25%. И мы постоянно тратим около 0,3% на Украину. И мы продолжим это делать и в ближайшие годы. С приходим нового правительства (в Нидерландах - ред.) это не изменится, а только продолжится, потому что это играет решающую роль", - заявил Рютте в ходе конференции Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине. Трансляция ведется на сайте мероприятия.В конце апреля правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине в 2023 году, составила 1,6 миллиарда евро.

https://ria.ru/20240603/niderlandy-1950262465.html

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Кирилл Волков

в мире, нидерланды, украина, марк рютте