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США готовы заигрывать с неонацистами, заявили в Кремле
США готовы заигрывать с неонацистами, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.06.2024
США готовы заигрывать с неонацистами, заявили в Кремле
Вашингтон готов заигрывать с неонацистами, и это подтверждает актуальность опасений РФ в связи с распространением идей неонацизма, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:43
2024-06-11T12:43
2024-06-11T15:47
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вашингтон готов заигрывать с неонацистами, и это подтверждает актуальность опасений РФ в связи с распространением идей неонацизма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "(США) Готовы даже на заигрывание с неонацистами. Это тоже в свою очередь в лишний раз подтверждает актуальность наших опасений в связи с тенденций к ползучему такому распространению идей неонацизма в мире", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к решению администрации США снять запрет на поставки вооружения "Азову"*. Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Украина
США готовы заигрывать с неонацистами, заявили в Кремле
Песков: заигрывания США с неонацистами подтверждают актуальность опасений России
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вашингтон готов заигрывать с неонацистами, и это подтверждает актуальность опасений РФ в связи с распространением идей неонацизма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"(США
) Готовы даже на заигрывание с неонацистами. Это тоже в свою очередь в лишний раз подтверждает актуальность наших опасений в связи с тенденций к ползучему такому распространению идей неонацизма в мире", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к решению администрации США снять запрет на поставки вооружения "Азову"*.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека.
* Запрещенная в России террористическая организация