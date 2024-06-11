https://ria.ru/20240611/neonatsisty-1952151338.html

США готовы заигрывать с неонацистами, заявили в Кремле

США готовы заигрывать с неонацистами, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.06.2024

США готовы заигрывать с неонацистами, заявили в Кремле

Вашингтон готов заигрывать с неонацистами, и это подтверждает актуальность опасений РФ в связи с распространением идей неонацизма, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:43

2024-06-11T12:43

2024-06-11T15:47

специальная военная операция на украине

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сша

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вашингтон готов заигрывать с неонацистами, и это подтверждает актуальность опасений РФ в связи с распространением идей неонацизма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "(США) Готовы даже на заигрывание с неонацистами. Это тоже в свою очередь в лишний раз подтверждает актуальность наших опасений в связи с тенденций к ползучему такому распространению идей неонацизма в мире", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к решению администрации США снять запрет на поставки вооружения "Азову"*. Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, дмитрий песков, украина