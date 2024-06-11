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США готовы заигрывать с неонацистами, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 11.06.2024 (обновлено: 15:47 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/neonatsisty-1952151338.html
США готовы заигрывать с неонацистами, заявили в Кремле
США готовы заигрывать с неонацистами, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.06.2024
США готовы заигрывать с неонацистами, заявили в Кремле
Вашингтон готов заигрывать с неонацистами, и это подтверждает актуальность опасений РФ в связи с распространением идей неонацизма, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:43
2024-06-11T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вашингтон готов заигрывать с неонацистами, и это подтверждает актуальность опасений РФ в связи с распространением идей неонацизма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "(США) Готовы даже на заигрывание с неонацистами. Это тоже в свою очередь в лишний раз подтверждает актуальность наших опасений в связи с тенденций к ползучему такому распространению идей неонацизма в мире", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к решению администрации США снять запрет на поставки вооружения "Азову"*. Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Украина
США готовы заигрывать с неонацистами, заявили в Кремле

Песков: заигрывания США с неонацистами подтверждают актуальность опасений России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вашингтон готов заигрывать с неонацистами, и это подтверждает актуальность опасений РФ в связи с распространением идей неонацизма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"(США) Готовы даже на заигрывание с неонацистами. Это тоже в свою очередь в лишний раз подтверждает актуальность наших опасений в связи с тенденций к ползучему такому распространению идей неонацизма в мире", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к решению администрации США снять запрет на поставки вооружения "Азову"*.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДмитрий ПесковУкраина
 
 
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