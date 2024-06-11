https://ria.ru/20240611/nato-1952271515.html
Замглавы генштаба Армении принял участие в заседании военного комитета НАТО
Замглавы генштаба Армении принял участие в заседании военного комитета НАТО - РИА Новости, 11.06.2024
Замглавы генштаба Армении принял участие в заседании военного комитета НАТО
Замглавы генштаба ВС Армении Артур Егоян принял участие в заседании военного комитета НАТО, сообщили в пресс-службе минобороны Армении. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:55
2024-06-11T19:55
2024-06-11T20:07
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ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Замглавы генштаба ВС Армении Артур Егоян принял участие в заседании военного комитета НАТО, сообщили в пресс-службе минобороны Армении."Одиннадцатого июня заместитель начальника генерального штаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян по видеосвязи принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что цель встречи заключалась в обсуждении международных и региональных актуальных вопросов, а также вопросов сотрудничества между НАТО и государствами-партнерами."В своем выступлении генерал-майор Ероян подчеркнул важность сотрудничества с НАТО в деле трансформации оборонного сектора Армения и подтвердил приверженность продолжению участия в миротворческих миссиях под эгидой НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240402/armeniya-1937273184.html
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армения, нато, в мире
Замглавы генштаба Армении принял участие в заседании военного комитета НАТО
МО Армении: Егоян принял участие в заседании военного комитета НАТО
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости.
Замглавы генштаба ВС Армении Артур Егоян принял участие в заседании военного комитета НАТО, сообщили в пресс-службе
минобороны Армении.
"Одиннадцатого июня заместитель начальника генерального штаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян по видеосвязи принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что цель встречи заключалась в обсуждении международных и региональных актуальных вопросов, а также вопросов сотрудничества между НАТО и государствами-партнерами.
"В своем выступлении генерал-майор Ероян подчеркнул важность сотрудничества с НАТО в деле трансформации оборонного сектора Армения и подтвердил приверженность продолжению участия в миротворческих миссиях под эгидой НАТО", - говорится в сообщении.