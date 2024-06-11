Генсек НАТО посетит Венгрию
Генсек НАТО Столтенберг посетит Венгрию для переговоров по поддержке Украины
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в среду, 12 июня, посетит Венгрию для переговоров с руководством этой страны по решениям предстоящего в июле саммита альянса в Вашингтоне, в том числе по усилению его роли в военной поддержке Киева на фоне информации о том, что Будапешт отказывается участвовать в таких усилиях альянса.
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"Все члены НАТО договорились об оказании значительной помощи Украине. Я рассчитываю, что на саммите в Вашингтоне все члены альянса одобрят решение о том, что НАТО будет играть более сильную роль в координации усилий, также в долгосрочных финансовых обязательствах", - сказал Столтенберг на брифинге в Риге, который транслировался на сайте альянса.
По его словам, он также рассчитывает, что все страны НАТО согласятся двигаться вперед по вопросам дальнейшего усиления наших возможностей по обороне и сдерживанию.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.