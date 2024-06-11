https://ria.ru/20240611/nato-1952156755.html

Генсек НАТО посетит Венгрию

Генсек НАТО посетит Венгрию - РИА Новости, 11.06.2024

Генсек НАТО посетит Венгрию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в среду, 12 июня, посетит Венгрию для переговоров с руководством этой страны по решениям предстоящего в РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:55

2024-06-11T12:55

2024-06-11T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

украина

йенс столтенберг

виктор орбан

петер сийярто

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в среду, 12 июня, посетит Венгрию для переговоров с руководством этой страны по решениям предстоящего в июле саммита альянса в Вашингтоне, в том числе по усилению его роли в военной поддержке Киева на фоне информации о том, что Будапешт отказывается участвовать в таких усилиях альянса. "Все члены НАТО договорились об оказании значительной помощи Украине. Я рассчитываю, что на саммите в Вашингтоне все члены альянса одобрят решение о том, что НАТО будет играть более сильную роль в координации усилий, также в долгосрочных финансовых обязательствах", - сказал Столтенберг на брифинге в Риге, который транслировался на сайте альянса. По его словам, он также рассчитывает, что все страны НАТО согласятся двигаться вперед по вопросам дальнейшего усиления наших возможностей по обороне и сдерживанию. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, украина, йенс столтенберг, виктор орбан, петер сийярто, нато