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Генсек НАТО посетит Венгрию - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/nato-1952156755.html
Генсек НАТО посетит Венгрию
Генсек НАТО посетит Венгрию - РИА Новости, 11.06.2024
Генсек НАТО посетит Венгрию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в среду, 12 июня, посетит Венгрию для переговоров с руководством этой страны по решениям предстоящего в РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:55
2024-06-11T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
йенс столтенберг
виктор орбан
петер сийярто
нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в среду, 12 июня, посетит Венгрию для переговоров с руководством этой страны по решениям предстоящего в июле саммита альянса в Вашингтоне, в том числе по усилению его роли в военной поддержке Киева на фоне информации о том, что Будапешт отказывается участвовать в таких усилиях альянса. "Все члены НАТО договорились об оказании значительной помощи Украине. Я рассчитываю, что на саммите в Вашингтоне все члены альянса одобрят решение о том, что НАТО будет играть более сильную роль в координации усилий, также в долгосрочных финансовых обязательствах", - сказал Столтенберг на брифинге в Риге, который транслировался на сайте альянса. По его словам, он также рассчитывает, что все страны НАТО согласятся двигаться вперед по вопросам дальнейшего усиления наших возможностей по обороне и сдерживанию. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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в мире, венгрия, украина, йенс столтенберг, виктор орбан, петер сийярто, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Йенс Столтенберг, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО
Генсек НАТО посетит Венгрию

Генсек НАТО Столтенберг посетит Венгрию для переговоров по поддержке Украины

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в среду, 12 июня, посетит Венгрию для переговоров с руководством этой страны по решениям предстоящего в июле саммита альянса в Вашингтоне, в том числе по усилению его роли в военной поддержке Киева на фоне информации о том, что Будапешт отказывается участвовать в таких усилиях альянса.
«
"Все члены НАТО договорились об оказании значительной помощи Украине. Я рассчитываю, что на саммите в Вашингтоне все члены альянса одобрят решение о том, что НАТО будет играть более сильную роль в координации усилий, также в долгосрочных финансовых обязательствах", - сказал Столтенберг на брифинге в Риге, который транслировался на сайте альянса.
По его словам, он также рассчитывает, что все страны НАТО согласятся двигаться вперед по вопросам дальнейшего усиления наших возможностей по обороне и сдерживанию.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаЙенс СтолтенбергВиктор ОрбанПетер СийяртоНАТО
 
 
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