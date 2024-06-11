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На Украине мужчина напал на сотрудника военкомата при проверке документов

На Украине мужчина напал на сотрудника военкомата при проверке документов - РИА Новости, 11.06.2024

На Украине мужчина напал на сотрудника военкомата при проверке документов

Мужчина ударил ножом сотрудника военкомата во время проверки документов в населенном пункте Книжковцы Хмельницкой области на западе Украины, сообщает во вторник РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:42

2024-06-11T19:42

2024-06-11T19:42

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МОСКВА, 11 июн – РАИ Новости. Мужчина ударил ножом сотрудника военкомата во время проверки документов в населенном пункте Книжковцы Хмельницкой области на западе Украины, сообщает во вторник Хмельницкий областной военкомат. "Во время проверки документов гражданин 1984 года рождения достал нож и совершил нападение на военнослужащего, которого ранил в левое плечо со стороны спины", - говорится в сообщении военкомата в социальной сети Facebook*.По данным областного военкомата, их сотрудник госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правонарушителя задержали, ведутся следственные действия. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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