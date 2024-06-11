https://ria.ru/20240611/nak-1952137827.html
Противник пытается ослабить поддержку российской армии, сообщил НАК
Противник пытается ослабить поддержку российской армии, сообщил НАК - РИА Новости, 11.06.2024
Противник пытается ослабить поддержку российской армии, сообщил НАК
Противник при поддержке НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в РФ, пытаясь ослабить ресурсную поддержку армии, сообщили в информационном... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:01
2024-06-11T12:01
2024-06-11T12:07
специальная военная операция на украине
александр бортников
россия
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Противник при поддержке НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в РФ, пытаясь ослабить ресурсную поддержку армии, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета России со ссылкой на председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова. Отмечается, что во вторник в Москве под руководством Бортникова прошло заседание Национального антитеррористического комитета, в ходе которого были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО и меры по повышению её эффективности в условиях специальной военной операции. "В своем выступлении председатель НАК отметил, что противник при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бортников, россия, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, национальный антитеррористический комитет рф
Специальная военная операция на Украине, Александр Бортников, Россия, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Национальный антитеррористический комитет РФ
Противник пытается ослабить поддержку российской армии, сообщил НАК
НАК: противник готовит теракты, чтобы ослабить ресурсную поддержку армии