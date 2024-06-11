https://ria.ru/20240611/nak-1952137827.html

Противник пытается ослабить поддержку российской армии, сообщил НАК

Противник пытается ослабить поддержку российской армии, сообщил НАК - РИА Новости, 11.06.2024

Противник пытается ослабить поддержку российской армии, сообщил НАК

Противник при поддержке НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в РФ, пытаясь ослабить ресурсную поддержку армии, сообщили в информационном... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:01

2024-06-11T12:01

2024-06-11T12:07

специальная военная операция на украине

александр бортников

россия

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Противник при поддержке НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в РФ, пытаясь ослабить ресурсную поддержку армии, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета России со ссылкой на председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова. Отмечается, что во вторник в Москве под руководством Бортникова прошло заседание Национального антитеррористического комитета, в ходе которого были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО и меры по повышению её эффективности в условиях специальной военной операции. "В своем выступлении председатель НАК отметил, что противник при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр бортников, россия, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, национальный антитеррористический комитет рф