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Белоусов наградил отличившихся участников спецоперации - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 11.06.2024 (обновлено: 18:47 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/nagrazhdenie-1952247263.html
Белоусов наградил отличившихся участников спецоперации
Белоусов наградил отличившихся участников спецоперации - РИА Новости, 11.06.2024
Белоусов наградил отличившихся участников спецоперации
Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие отличившимся участникам спецоперации, сообщило российское военное... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:59
2024-06-11T18:47
специальная военная операция на украине
москва
россия
безопасность
андрей белоусов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие отличившимся участникам спецоперации, сообщило российское военное ведомство в Telegram-канале."В Национальном центре управления обороной России министр обороны Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие — российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", — говорится в заявлении.Глава Минобороны поздравил военных с высокими наградами, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал успехов в службе.
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Церемония вручения медалей "Золотая Звезда" отличившимся участникам спецоперации
Министр обороны Андрей Белоусов вручил звезды Героев России отличившимся участникам спецоперации.
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москва, россия, безопасность, андрей белоусов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Безопасность, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ
Белоусов наградил отличившихся участников спецоперации

Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие отличившимся участникам спецоперации, сообщило российское военное ведомство в Telegram-канале.
"В Национальном центре управления обороной России министр обороны Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие — российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", — говорится в заявлении.
Глава Минобороны поздравил военных с высокими наградами, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал успехов в службе.
Андрей Белоусов
Белоусов восхитился бойцом, пытавшимся встать вскоре после тяжелой операции
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияБезопасностьАндрей БелоусовВооруженные силы РФ
 
 
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