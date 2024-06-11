https://ria.ru/20240611/nagrazhdenie-1952247263.html

Белоусов наградил отличившихся участников спецоперации

Белоусов наградил отличившихся участников спецоперации - РИА Новости, 11.06.2024

Белоусов наградил отличившихся участников спецоперации

Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие отличившимся участникам спецоперации, сообщило российское военное... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:59

2024-06-11T17:59

2024-06-11T18:47

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безопасность

андрей белоусов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие отличившимся участникам спецоперации, сообщило российское военное ведомство в Telegram-канале."В Национальном центре управления обороной России министр обороны Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие — российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", — говорится в заявлении.Глава Минобороны поздравил военных с высокими наградами, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал успехов в службе.

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Церемония вручения медалей "Золотая Звезда" отличившимся участникам спецоперации Министр обороны Андрей Белоусов вручил звезды Героев России отличившимся участникам спецоперации. 2024-06-11T17:59 true PT0M51S

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Кирилл Волков

москва, россия, безопасность, андрей белоусов, вооруженные силы рф