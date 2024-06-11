https://ria.ru/20240611/nagrady-1952182601.html

Руденя в канун Дня России вручил награды жителям Тверской области

Руденя в канун Дня России вручил награды жителям Тверской области - РИА Новости, 11.06.2024

Руденя в канун Дня России вручил награды жителям Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник, накануне Дня России, вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, а также паспорта... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:39

2024-06-11T14:39

2024-06-11T14:39

тверская область

россия

российская империя

игорь руденя

александр невский

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник, накануне Дня России, вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, а также паспорта юным гражданам РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона поздравил участников церемонии с предстоящим праздником. "Мы чествуем нашу любимую Родину – страну-цивилизацию с тысячелетней великой историей и культурой, огромным природным богатством и уникальными, сильными духом людьми. Наши граждане всегда в трудный час вставали плечом к плечу на защиту Отчизны и побеждали всех, кто хотел разрушить наше государство, лишить нас свободы и независимости, уничтожить все русское", - цитирует пресс-служба Руденю. Он добавил, что главной силой, которая ведет человека к жизненным и профессиональным высотам, является патриотизм – несокрушимая вера в Отечество. По поручению президента РФ губернатор вручил Орден Александра Невского участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Тверской области Ивану Кладкевичу. Это единственная в истории страны государственная награда, которая входит в наградные системы Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. "Уважаемый Иван Евгеньевич! Девиз Ордена "За труды и Отечество" как нельзя лучше характеризует вашу жизнь, которую вы без остатка посвятили родной стране. От лица всех жителей Верхневолжья хотим сказать вам самые теплые слова благодарности за ратный и мирный труд во имя нашей страны, за то, что вы остаетесь в строю самых преданных защитников Отечества", - обратился к фронтовику глава региона. Почетным гостем церемонии вручения наград также был и участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области Спартак Сычев. Как подчеркнул Руденя, на примере ветеранов в России воспитано новое поколение героев, которыми в наши дни гордится вся страна. Боевые ордена и медали были вручены участникам специальной военной операции: орден Мужества - Андрею Тувалову, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени – Ивану Горбунову, медаль "За отвагу" - Дмитрию Поморову, медаль "За храбрость" II степени – Сергею Никитенко, медаль Суворова – Павлу Васильеву. Также среди награжденных начальник исследовательского отделения – старший инструктор-летчик исследовательского отдела войсковой части 45095 Алексей Глебкин. Он удостоен Памятного знака губернатора Тверской области "За доблестную службу в Тверской области". Почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" присвоено декану юридического факультета Тверского государственного университета Ольге Ильиной. Актриса Тверского академического театра драмы Дарья Павлишина удостоена Почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации".

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https://ria.ru/20231102/gosnagrady-1906927723.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, российская империя, игорь руденя, александр невский