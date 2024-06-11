https://ria.ru/20240611/naemniki-1952127082.html
Следствие попросило суд о заочном аресте еще четверых наемников
Следствие попросило суд о заочном аресте еще четверых наемников - РИА Новости, 11.06.2024
Следствие попросило суд о заочном аресте еще четверых наемников
Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайства о заочном аресте четырех иностранцев по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:23
2024-06-11T11:23
2024-06-11T11:23
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происшествия
басманный суд г. москвы
москва
украина
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайства о заочном аресте четырех иностранцев по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрированы материалы об аресте Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М.", - сказано в картотеке. Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили иных подробностей. Согласно информации в открытых источниках, в ВСУ служит снайпер "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, она находится в международном розыске. Ранее суд удовлетворил пять аналогичных ходатайств, в том числе в отношении Павла Шурмея – белорусского гребца, участника Олимпиад 2004 и 2008 годов. В Белоруссии на него возбуждено уголовное дело за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, сообщало местное МВД. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика, из которых 561 - прибывшие из Грузии.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Басманный суд г. Москвы, Москва, Украина, Вооруженные силы Украины
Следствие попросило суд о заочном аресте еще четверых наемников
Суд зарегистрировал ходатайства о заочном аресте еще четверых наемников