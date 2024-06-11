Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило суд о заочном аресте еще четверых наемников - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/naemniki-1952127082.html
Следствие попросило суд о заочном аресте еще четверых наемников
Следствие попросило суд о заочном аресте еще четверых наемников - РИА Новости, 11.06.2024
Следствие попросило суд о заочном аресте еще четверых наемников
Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайства о заочном аресте четырех иностранцев по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:23
2024-06-11T11:23
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
басманный суд г. москвы
москва
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893108582_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5fc6fa051e72ff6d8bc65eeb09f0bb99.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайства о заочном аресте четырех иностранцев по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрированы материалы об аресте Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М.", - сказано в картотеке. Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили иных подробностей. Согласно информации в открытых источниках, в ВСУ служит снайпер "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, она находится в международном розыске. Ранее суд удовлетворил пять аналогичных ходатайств, в том числе в отношении Павла Шурмея – белорусского гребца, участника Олимпиад 2004 и 2008 годов. В Белоруссии на него возбуждено уголовное дело за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, сообщало местное МВД. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика, из которых 561 - прибывшие из Грузии.
https://ria.ru/20240606/plennyy-1950879647.html
https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893108582_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_ca5ab213e971d135a2357f350547bd22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, басманный суд г. москвы, москва, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Басманный суд г. Москвы, Москва, Украина, Вооруженные силы Украины
Следствие попросило суд о заочном аресте еще четверых наемников

Суд зарегистрировал ходатайства о заочном аресте еще четверых наемников

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Басманного районного суда в Москве
Здание Басманного районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Здание Басманного районного суда в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайства о заочном аресте четырех иностранцев по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрированы материалы об аресте Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М.", - сказано в картотеке. Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили иных подробностей.
Украинцы обманули нас. Допрос пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Минобороны показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ
6 июня, 08:56
Согласно информации в открытых источниках, в ВСУ служит снайпер "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, она находится в международном розыске.
Ранее суд удовлетворил пять аналогичных ходатайств, в том числе в отношении Павла Шурмея – белорусского гребца, участника Олимпиад 2004 и 2008 годов. В Белоруссии на него возбуждено уголовное дело за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, сообщало местное МВД.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика, из которых 561 - прибывшие из Грузии.
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
"Смогут замкнуть". Чешский наемник раскрыл, что произойдет в зоне СВО
26 мая, 01:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияБасманный суд г. МосквыМоскваУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала