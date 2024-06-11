https://ria.ru/20240611/mvd-1952260658.html

В Москве мужчина спрыгнул с моста на теплоход, чтобы бесплатно прокатиться

В Москве мужчина спрыгнул с моста на теплоход, чтобы бесплатно прокатиться - РИА Новости, 11.06.2024

В Москве мужчина спрыгнул с моста на теплоход, чтобы бесплатно прокатиться

Молодой человек, спрыгнувший с Крымского моста на теплоход в Москве, хотел бесплатно прокатиться на транспорте, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:54

2024-06-11T18:54

2024-06-11T18:54

происшествия

ирина волк

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Молодой человек, спрыгнувший с Крымского моста на теплоход в Москве, хотел бесплатно прокатиться на транспорте, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Необычного "зайца" сняли сотрудники транспортной полиции с борта прогулочного теплохода, курсирующего по Москве-реке. Двадцатилетний житель Кемеровской области попал на судно, спрыгнув на него с Крымского моста", - написала Волк. По ее словам, молодой человек рассказал, что хотел "бесплатно прокатиться на теплоходе". Полиция на водном транспорте составила на нарушителя протоколы за мелкое хулиганство, нарушение требований в области транспортной безопасности и потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. В понедельник информированный источник рассказал РИА Новости, что мужчина спрыгнул в районе набережной Тараса Шевченко на теплоход.

https://ria.ru/20230923/teplokhod-1898199487.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ирина волк