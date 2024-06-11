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В Москве мужчина спрыгнул с моста на теплоход, чтобы бесплатно прокатиться - РИА Новости, 11.06.2024
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18:54 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/mvd-1952260658.html
В Москве мужчина спрыгнул с моста на теплоход, чтобы бесплатно прокатиться
В Москве мужчина спрыгнул с моста на теплоход, чтобы бесплатно прокатиться - РИА Новости, 11.06.2024
В Москве мужчина спрыгнул с моста на теплоход, чтобы бесплатно прокатиться
Молодой человек, спрыгнувший с Крымского моста на теплоход в Москве, хотел бесплатно прокатиться на транспорте, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:54
2024-06-11T18:54
происшествия
ирина волк
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Молодой человек, спрыгнувший с Крымского моста на теплоход в Москве, хотел бесплатно прокатиться на транспорте, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Необычного "зайца" сняли сотрудники транспортной полиции с борта прогулочного теплохода, курсирующего по Москве-реке. Двадцатилетний житель Кемеровской области попал на судно, спрыгнув на него с Крымского моста", - написала Волк. По ее словам, молодой человек рассказал, что хотел "бесплатно прокатиться на теплоходе". Полиция на водном транспорте составила на нарушителя протоколы за мелкое хулиганство, нарушение требований в области транспортной безопасности и потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. В понедельник информированный источник рассказал РИА Новости, что мужчина спрыгнул в районе набережной Тараса Шевченко на теплоход.
https://ria.ru/20230923/teplokhod-1898199487.html
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происшествия, ирина волк
Происшествия, Ирина Волк
В Москве мужчина спрыгнул с моста на теплоход, чтобы бесплатно прокатиться

МВД: москвич, спрыгнувший с моста на теплоход, хотел бесплатно прокатиться

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрогулочный теплоход на Москве-реке
Прогулочный теплоход на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Прогулочный теплоход на Москве-реке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Молодой человек, спрыгнувший с Крымского моста на теплоход в Москве, хотел бесплатно прокатиться на транспорте, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Необычного "зайца" сняли сотрудники транспортной полиции с борта прогулочного теплохода, курсирующего по Москве-реке. Двадцатилетний житель Кемеровской области попал на судно, спрыгнув на него с Крымского моста", - написала Волк.
По ее словам, молодой человек рассказал, что хотел "бесплатно прокатиться на теплоходе".
Полиция на водном транспорте составила на нарушителя протоколы за мелкое хулиганство, нарушение требований в области транспортной безопасности и потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
В понедельник информированный источник рассказал РИА Новости, что мужчина спрыгнул в районе набережной Тараса Шевченко на теплоход.
Вологда - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать теплоход
23 сентября 2023, 14:08
 
ПроисшествияИрина Волк
 
 
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