https://ria.ru/20240611/muftiy-1952205092.html

Муфтий Москвы призвал не брать кредиты для покупки животного к празднику

Муфтий Москвы призвал не брать кредиты для покупки животного к празднику - РИА Новости, 11.06.2024

Муфтий Москвы призвал не брать кредиты для покупки животного к празднику

Мусульманам, у которых нет денег на покупку жертвенного животного к празднику Курбан-байрам, не нужно брать кредиты или влезать в долги, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:45

2024-06-11T15:45

2024-06-11T15:45

религия

россия

москва

московская область (подмосковье)

ильдар аляутдинов

рушан аббясов

камиль самигуллин

курбан-байрам

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Мусульманам, у которых нет денег на покупку жертвенного животного к празднику Курбан-байрам, не нужно брать кредиты или влезать в долги, рассказали РИА Новости главы мусульманских духовных центров. Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. В этом году праздник отмечается 16 июня. Цена мяса жертвенных животных в российских регионах несколько увеличилась по сравнению с прошлым годом из-за выросших логистических расходов, при этом в зависимости региона нижний предел цены составляет от 10 до 23 тысяч рублей. "Верующий должен стремиться к выполнению данного повеления Всевышнего. Если же у человека совершенно не оказалось свободных средств для приобретения курбана, то важно уделить особое внимание дополнительным поклонениям и совершению добрых дел", - сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Религиозный деятель добавил, что под наличием необходимых материальных средств часть богословов подразумевают материальное состояние человека, на которого распространяется требование выплаты ежегодного закята (обязательного ежегодного налога в исламском праве). "Другая же часть ученых придерживаются мнения – кто имеет средства для себя и своей семьи на четыре праздничных дня, и помимо этого у него остается сумма, на которую можно приобрести жертвенное животное, тот приобретает его и приносит в жертву", - сказал Аляутдинов. Муфтий Москвы отметил, что также есть разные мнения по поводу обязательности выполнения данного обряда, поскольку ряд ученых относят совершение курбана к обязанности мусульманина, а другая часть – к важной сунне (то, что делал или совершил пророк Мухаммед). "В дни праздника Курбан-байрам верующий мусульманин от себя и от имени членов своей семьи обязан совершить обряд заклания жертвенного животного. Однако при этом учитывается ряд условий, одним из которых является наличие финансовой возможности для совершения обряда. Если у человека для этого нет денег, то он не обязан их занимать. В этой ситуации греха на верующем не будет", - сказал первый зампред Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов. По словам муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, согласно ханафитскому мазхабу (богословско-правовой школы в исламе), курбан становится обязательным только тогда, когда у верующего есть финансовая возможность для его приобретения. "У верующего к празднику должна быть 51 тысяча рублей свободных средств. Если эта сумма есть, он должен купить жертвенное животное, курбан. Если человек, например, получил зарплату и все раздал, а денег меньше, чем 51 тысяча рублей, то, соответственно, для него совершение курбана не является обязательным. Верующий попадает в разряд тех, кому мы должны отдавать мясо жертвенного животного, ведь он считается человеком бедным", - пояснил муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов. Религиозный деятель подчеркнул, что в таком случае на человеке греха нет по той причине, что он не смог заработать необходимую сумму, добавив, что "не стоит брать кредиты на подобного рода мероприятия". "Если у человека нет средств, чтобы купить барашка, то ему не надо ничего делать. Влезать из-за этого в долги абсолютно противопоказано. Но если у человека хорошее здоровье, есть силы, возможность, он может зарабатывать, но не делает этого, возникает вопрос: "А верующий ли он, если он ничего не делает и лежит просто?". Богобоязненный человек должен стремиться зарабатывать, кормить семью, поддерживать умму (общину), служить Родине, помогать ближним, жить по-настоящему", - сообщил РИА Новости глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Совершающий хадж в Саудовскую Аравию гендиректор официального хадж-оператора ДУМ РФ и Совета муфтиев России "Муслим Тур" Али Гурдин сообщил, что прибывшие в Медину и Мекку паломники найдут необходимую сумму для курбана. "Хаджи, который оплатил паломничество минимум в 4,5 тысячи долларов, за курбан 100 долларов в своем кошельке точно обнаружит. Тем более, цены на жертвенное мясо с прошлыми годами в Саудовской Аравии не выросли", - сказал Гурдин.

https://ria.ru/20240611/muftii-1952125864.html

https://ria.ru/20240307/ramadan-1931796166.html

https://ria.ru/20240405/muftiy-1938009841.html

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россия, москва, московская область (подмосковье), ильдар аляутдинов, рушан аббясов, камиль самигуллин, курбан-байрам