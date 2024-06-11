https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952204259.html

Москалькова призвала развивать программы по профилактике домашнего насилия

Москалькова призвала развивать программы по профилактике домашнего насилия - РИА Новости, 11.06.2024

Москалькова призвала развивать программы по профилактике домашнего насилия

Кризисные центры для жертв домашнего насилия сейчас востребованы, необходимо развивать региональные программы по предотвращению и профилактике домашнего насилия РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:43

2024-06-11T15:43

2024-06-11T15:43

общество

здоровье - общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кризисные центры для жертв домашнего насилия сейчас востребованы, необходимо развивать региональные программы по предотвращению и профилактике домашнего насилия в семье, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Тема (домашнего насилия), действительно, актуальная. Нам поступило в этом году 24 обращения. Цифра небольшая, но они (обращения) настолько кричащие. Мы держим не в поле зрения и решили изучить работу кризисных центров. Очень были удивлены, что сегодня даже в московских центрах, а их два, нет свободных мест. Востребованы кризисные центры для жертв домашнего насилия", - сказала она. Омбудсмен отметила, что опыт открытия кризисных центров для жертв домашнего насилия нужно распространить на все субъекты РФ. "Мы также считаем, что нужно развивать региональные программы по предотвращению и профилактике домашнего насилия в семье", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20240418/peskov-1940789296.html

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общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова