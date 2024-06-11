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Москалькова призвала развивать программы по профилактике домашнего насилия - РИА Новости, 11.06.2024
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15:43 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952204259.html
Москалькова призвала развивать программы по профилактике домашнего насилия
Москалькова призвала развивать программы по профилактике домашнего насилия - РИА Новости, 11.06.2024
Москалькова призвала развивать программы по профилактике домашнего насилия
Кризисные центры для жертв домашнего насилия сейчас востребованы, необходимо развивать региональные программы по предотвращению и профилактике домашнего насилия РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:43
2024-06-11T15:43
общество
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кризисные центры для жертв домашнего насилия сейчас востребованы, необходимо развивать региональные программы по предотвращению и профилактике домашнего насилия в семье, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Тема (домашнего насилия), действительно, актуальная. Нам поступило в этом году 24 обращения. Цифра небольшая, но они (обращения) настолько кричащие. Мы держим не в поле зрения и решили изучить работу кризисных центров. Очень были удивлены, что сегодня даже в московских центрах, а их два, нет свободных мест. Востребованы кризисные центры для жертв домашнего насилия", - сказала она. Омбудсмен отметила, что опыт открытия кризисных центров для жертв домашнего насилия нужно распространить на все субъекты РФ. "Мы также считаем, что нужно развивать региональные программы по предотвращению и профилактике домашнего насилия в семье", - добавила омбудсмен.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала развивать программы по профилактике домашнего насилия

Москалькова: кризисные центры для жертв домашнего насилия сейчас востребованы

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кризисные центры для жертв домашнего насилия сейчас востребованы, необходимо развивать региональные программы по предотвращению и профилактике домашнего насилия в семье, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Тема (домашнего насилия), действительно, актуальная. Нам поступило в этом году 24 обращения. Цифра небольшая, но они (обращения) настолько кричащие. Мы держим не в поле зрения и решили изучить работу кризисных центров. Очень были удивлены, что сегодня даже в московских центрах, а их два, нет свободных мест. Востребованы кризисные центры для жертв домашнего насилия", - сказала она.
Омбудсмен отметила, что опыт открытия кризисных центров для жертв домашнего насилия нужно распространить на все субъекты РФ.
"Мы также считаем, что нужно развивать региональные программы по предотвращению и профилактике домашнего насилия в семье", - добавила омбудсмен.
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18 апреля, 13:32
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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