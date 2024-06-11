https://ria.ru/20240611/morumynii-1952239738.html

Финляндия впервые задействовала военные силы в НАТО

Финляндия впервые задействовала военные силы в НАТО - РИА Новости, 11.06.2024

Финляндия впервые задействовала военные силы в НАТО

Финляндия впервые задействовала свои военные силы в рамках НАТО, перебросив в Румынию семь истребителей для участия в миссии по патрулированию воздушного... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:37

2024-06-11T17:37

2024-06-11T17:44

в мире

румыния

финляндия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950464128_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9208e10249368ae61ee238593c58aaae.jpg

КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Финляндия впервые задействовала свои военные силы в рамках НАТО, перебросив в Румынию семь истребителей для участия в миссии по патрулированию воздушного пространства, сообщает во вторник минобороны Румынии. "С момента присоединения к альянсу в апреле 2023 года Финляндия впервые в рамках НАТО задействовала свои военные силы, перебросив на базу "Михай Когэлничану" семь истребителей. Они будут участвовать в совместно с румынскими и британскими самолетами в усиленной миссии по воздушному патрулированию", - говорится в распространённом для СМИ сообщении минобороны Румынии. Миссия финских военных в Румынии продлится около двух месяцев. Усиленные миссии по патрулированию воздушного пространства проводятся в Румынии совместно с партнерами по НАТО с 2014 года. Минобороны страны полагает, что они способствуют развитию потенциала реагирования и сдерживания, а также укреплению оперативной совместимости между румынскими и союзными ВВС.

https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1938980775.html

румыния

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, финляндия, нато