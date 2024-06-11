https://ria.ru/20240611/morumynii-1952239738.html
Финляндия впервые задействовала военные силы в НАТО
Финляндия впервые задействовала военные силы в НАТО - РИА Новости, 11.06.2024
Финляндия впервые задействовала военные силы в НАТО
Финляндия впервые задействовала свои военные силы в рамках НАТО, перебросив в Румынию семь истребителей для участия в миссии по патрулированию воздушного... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:37
2024-06-11T17:37
2024-06-11T17:44
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Финляндия впервые задействовала свои военные силы в рамках НАТО, перебросив в Румынию семь истребителей для участия в миссии по патрулированию воздушного пространства, сообщает во вторник минобороны Румынии. "С момента присоединения к альянсу в апреле 2023 года Финляндия впервые в рамках НАТО задействовала свои военные силы, перебросив на базу "Михай Когэлничану" семь истребителей. Они будут участвовать в совместно с румынскими и британскими самолетами в усиленной миссии по воздушному патрулированию", - говорится в распространённом для СМИ сообщении минобороны Румынии. Миссия финских военных в Румынии продлится около двух месяцев. Усиленные миссии по патрулированию воздушного пространства проводятся в Румынии совместно с партнерами по НАТО с 2014 года. Минобороны страны полагает, что они способствуют развитию потенциала реагирования и сдерживания, а также укреплению оперативной совместимости между румынскими и союзными ВВС.
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в мире, румыния, финляндия, нато
В мире, Румыния, Финляндия, НАТО
Финляндия впервые задействовала военные силы в НАТО
МО Румынии: 7 финских истребителей задействованы в миссии НАТО по патрулированию
КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Финляндия впервые задействовала свои военные силы в рамках НАТО, перебросив в Румынию семь истребителей для участия в миссии по патрулированию воздушного пространства, сообщает во вторник минобороны Румынии.
"С момента присоединения к альянсу в апреле 2023 года Финляндия впервые в рамках НАТО задействовала свои военные силы, перебросив на базу "Михай Когэлничану" семь истребителей. Они будут участвовать в совместно с румынскими и британскими самолетами в усиленной миссии по воздушному патрулированию", - говорится в распространённом для СМИ сообщении минобороны Румынии.
Миссия финских военных в Румынии продлится около двух месяцев.
Усиленные миссии по патрулированию воздушного пространства проводятся в Румынии совместно с партнерами по НАТО с 2014 года. Минобороны страны полагает, что они способствуют развитию потенциала реагирования и сдерживания, а также укреплению оперативной совместимости между румынскими и союзными ВВС.