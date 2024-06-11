В Молдавии обвинили прилетевших из России пассажиров в провокациях
Погранполиция Молдавии обвинила пассажиров из Москвы в провокациях в аэропорту
© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщила во вторник в Telegram-канале, что зарегистрировала в аэропорту Кишинева ряд провокаций со стороны граждан, прилетевших из Москвы, один пассажир будет привлечен к ответственности за хулиганством, еще трое - за нарушение общественного порядка.
Ранее во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда оппозиционного политического блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Второй съезда молдавского блока "Победа" прошел в Москве в воскресенье. На съезде обсуждалась позиция по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.
"Пограничная полиция сегодня утром зафиксировала серию провокаций и агрессивное поведение со стороны группы людей, приехавших из Москвы, в зоне прилета международного аэропорта Кишинева", - говорится в сообщении ведомства.
В погранполиции уточнили, что на одного пассажира составили протокол за агрессивное поведение по отношению к дежурным сотрудникам. Его обвиняют в хулиганстве. Также были выявлены еще трое пассажиров, которых привлекут к ответственности за нарушение общественного порядка.
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.