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В Молдавии обвинили прилетевших из России пассажиров в провокациях - РИА Новости, 11.06.2024
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14:52 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952186857.html
В Молдавии обвинили прилетевших из России пассажиров в провокациях
В Молдавии обвинили прилетевших из России пассажиров в провокациях - РИА Новости, 11.06.2024
В Молдавии обвинили прилетевших из России пассажиров в провокациях
Пограничная полиция Молдавии сообщила во вторник в Telegram-канале, что зарегистрировала в аэропорту Кишинева ряд провокаций со стороны граждан, прилетевших из... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:52
2024-06-11T14:52
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщила во вторник в Telegram-канале, что зарегистрировала в аэропорту Кишинева ряд провокаций со стороны граждан, прилетевших из Москвы, один пассажир будет привлечен к ответственности за хулиганством, еще трое - за нарушение общественного порядка. Ранее во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда оппозиционного политического блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Второй съезда молдавского блока "Победа" прошел в Москве в воскресенье. На съезде обсуждалась позиция по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС. "Пограничная полиция сегодня утром зафиксировала серию провокаций и агрессивное поведение со стороны группы людей, приехавших из Москвы, в зоне прилета международного аэропорта Кишинева", - говорится в сообщении ведомства. В погранполиции уточнили, что на одного пассажира составили протокол за агрессивное поведение по отношению к дежурным сотрудникам. Его обвиняют в хулиганстве. Также были выявлены еще трое пассажиров, которых привлекут к ответственности за нарушение общественного порядка. В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240609/belyakov-1951738945.html
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в мире, молдавия, кишинев, москва, марина таубер, евгения гуцул, дмитрий константинов, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Марина Таубер, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Евросоюз, Евразийский экономический союз
В Молдавии обвинили прилетевших из России пассажиров в провокациях

Погранполиция Молдавии обвинила пассажиров из Москвы в провокациях в аэропорту

© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщила во вторник в Telegram-канале, что зарегистрировала в аэропорту Кишинева ряд провокаций со стороны граждан, прилетевших из Москвы, один пассажир будет привлечен к ответственности за хулиганством, еще трое - за нарушение общественного порядка.
Ранее во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда оппозиционного политического блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Второй съезда молдавского блока "Победа" прошел в Москве в воскресенье. На съезде обсуждалась позиция по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.
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"Пограничная полиция сегодня утром зафиксировала серию провокаций и агрессивное поведение со стороны группы людей, приехавших из Москвы, в зоне прилета международного аэропорта Кишинева", - говорится в сообщении ведомства.
В погранполиции уточнили, что на одного пассажира составили протокол за агрессивное поведение по отношению к дежурным сотрудникам. Его обвиняют в хулиганстве. Также были выявлены еще трое пассажиров, которых привлекут к ответственности за нарушение общественного порядка.
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
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