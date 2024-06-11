https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952186857.html

В Молдавии обвинили прилетевших из России пассажиров в провокациях

В Молдавии обвинили прилетевших из России пассажиров в провокациях - РИА Новости, 11.06.2024

В Молдавии обвинили прилетевших из России пассажиров в провокациях

Пограничная полиция Молдавии сообщила во вторник в Telegram-канале, что зарегистрировала в аэропорту Кишинева ряд провокаций со стороны граждан, прилетевших из... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:52

2024-06-11T14:52

2024-06-11T14:52

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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщила во вторник в Telegram-канале, что зарегистрировала в аэропорту Кишинева ряд провокаций со стороны граждан, прилетевших из Москвы, один пассажир будет привлечен к ответственности за хулиганством, еще трое - за нарушение общественного порядка. Ранее во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда оппозиционного политического блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Второй съезда молдавского блока "Победа" прошел в Москве в воскресенье. На съезде обсуждалась позиция по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС. "Пограничная полиция сегодня утром зафиксировала серию провокаций и агрессивное поведение со стороны группы людей, приехавших из Москвы, в зоне прилета международного аэропорта Кишинева", - говорится в сообщении ведомства. В погранполиции уточнили, что на одного пассажира составили протокол за агрессивное поведение по отношению к дежурным сотрудникам. Его обвиняют в хулиганстве. Также были выявлены еще трое пассажиров, которых привлекут к ответственности за нарушение общественного порядка. В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240609/belyakov-1951738945.html

https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946116706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, москва, марина таубер, евгения гуцул, дмитрий константинов, евросоюз, евразийский экономический союз