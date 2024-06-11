https://ria.ru/20240611/molchanov-1952211414.html
Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза
Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза - РИА Новости, 11.06.2024
Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза
Одним из заместителей секретаря Совета безопасности РФ стал Григорий Молчанов, следует из информации на сайте Совбеза. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:01
2024-06-11T16:01
2024-06-11T16:01
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безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Одним из заместителей секретаря Совета безопасности РФ стал Григорий Молчанов, следует из информации на сайте Совбеза. Молчанов родился 22 июня 1956 года, имеет высшее образование. В 1973-2024 годах служил в армии. С июня 2024 года - заместитель секретаря СБ. Доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент. Заслуженный военный специалист Российской Федерации. Награжден орденами "За военные заслуги" и Почета, медалями, а также благодарностью президента РФ.
https://ria.ru/20240531/putin-1949606700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза
Григорий Молчанов стал новым заместителем Шойгу в Совете безопасности
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Одним из заместителей секретаря Совета безопасности РФ стал Григорий Молчанов, следует из информации на сайте Совбеза.
Молчанов родился 22 июня 1956 года, имеет высшее образование. В 1973-2024 годах служил в армии. С июня 2024 года - заместитель секретаря СБ.
Доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент. Заслуженный военный специалист Российской Федерации. Награжден орденами "За военные заслуги" и Почета, медалями, а также благодарностью президента РФ.