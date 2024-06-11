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Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза - РИА Новости, 11.06.2024
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16:01 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/molchanov-1952211414.html
Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза
Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза - РИА Новости, 11.06.2024
Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза
Одним из заместителей секретаря Совета безопасности РФ стал Григорий Молчанов, следует из информации на сайте Совбеза. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:01
2024-06-11T16:01
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Одним из заместителей секретаря Совета безопасности РФ стал Григорий Молчанов, следует из информации на сайте Совбеза. Молчанов родился 22 июня 1956 года, имеет высшее образование. В 1973-2024 годах служил в армии. С июня 2024 года - заместитель секретаря СБ. Доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент. Заслуженный военный специалист Российской Федерации. Награжден орденами "За военные заслуги" и Почета, медалями, а также благодарностью президента РФ.
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россия, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза

Григорий Молчанов стал новым заместителем Шойгу в Совете безопасности

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЗаседание Совбеза РФ
Заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заседание Совбеза РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Одним из заместителей секретаря Совета безопасности РФ стал Григорий Молчанов, следует из информации на сайте Совбеза.
Молчанов родился 22 июня 1956 года, имеет высшее образование. В 1973-2024 годах служил в армии. С июня 2024 года - заместитель секретаря СБ.
Доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент. Заслуженный военный специалист Российской Федерации. Награжден орденами "За военные заслуги" и Почета, медалями, а также благодарностью президента РФ.
Михаил Попов - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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31 мая, 11:21
 
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