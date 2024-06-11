https://ria.ru/20240611/molchanov-1952211414.html

Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза

Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза - РИА Новости, 11.06.2024

Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза

Одним из заместителей секретаря Совета безопасности РФ стал Григорий Молчанов, следует из информации на сайте Совбеза. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:01

2024-06-11T16:01

2024-06-11T16:01

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безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Одним из заместителей секретаря Совета безопасности РФ стал Григорий Молчанов, следует из информации на сайте Совбеза. Молчанов родился 22 июня 1956 года, имеет высшее образование. В 1973-2024 годах служил в армии. С июня 2024 года - заместитель секретаря СБ. Доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент. Заслуженный военный специалист Российской Федерации. Награжден орденами "За военные заслуги" и Почета, медалями, а также благодарностью президента РФ.

https://ria.ru/20240531/putin-1949606700.html

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Кирилл Волков

россия, безопасность, совет безопасности рф