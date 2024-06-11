https://ria.ru/20240611/mobilizatsiya-1952285804.html

Медики в Харькове пожаловались на массовую мобилизацию, пишут СМИ

Медики в Харькове пожаловались на массовую мобилизацию, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024

Медики в Харькове пожаловались на массовую мобилизацию, пишут СМИ

Работники скорой помощи Харькова вслед за своими коллегами из Одессы пожаловались на массовую мобилизацию своих сотрудников, сообщает украинское издание... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T21:21

2024-06-11T21:21

2024-06-11T21:21

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Работники скорой помощи Харькова вслед за своими коллегами из Одессы пожаловались на массовую мобилизацию своих сотрудников, сообщает украинское издание "Страна". "Страна" ранее во вторник сообщала, что Одесса вскоре может остаться без скорой помощи, ее водители массово увольняются из-за страха быть мобилизованными. "Сотрудник харьковской скорой помощи сообщил, что у них такая же ситуация, как в Одессе: идет массовая мобилизация медиков и врачей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее во вторник в Киевском районе Одессы между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата произошла массовая драка. В самом Одесском областном военкомате заявили, что совместно с правоохранительными органами начали проводить по данному факту разбирательство. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240611/napadenie-1952268377.html

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в мире, одесса, харьков, украина