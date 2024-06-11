Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Украины не разрешили удаленно вставать на воинский учет - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/mobilizatsiya-1952113827.html
В Минобороны Украины не разрешили удаленно вставать на воинский учет
В Минобороны Украины не разрешили удаленно вставать на воинский учет - РИА Новости, 11.06.2024
В Минобороны Украины не разрешили удаленно вставать на воинский учет
Проживающие за границей 17-летние граждане Украины могут встать на воинский учет, лично явившись в дипучреждния, обновить данные удаленно через министерскую... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:52
2024-06-11T09:52
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Проживающие за границей 17-летние граждане Украины могут встать на воинский учет, лично явившись в дипучреждния, обновить данные удаленно через министерскую программу "Резерв+" им нельзя, заявил официальный представитель минобороны страны Дмитрий Лазуткин украинскому изданию "Обозреватель".В соответствии с законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", все граждане страны мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, принимаются на учет ежегодно в течение января. Ранее Лазуткин заявлял, что находящиеся за границей граждане Украины по достижении 17-летнего возврата должны вернуться на родину для постановки на воинский учет. Позже представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство Украины разрешило дистанционно вставать на воинский учет лицам, постоянно проживающим за границей. "Семнадцатилетние граждане Украины, которые находятся в другом государстве, должны встать на воинский учет и обновить свои данные. Для этого им нужно обратится в дипломатические учреждения. Обновить данные через приложение "Резерв+" им нельзя", - приводит слова Лазуткина украинское издание "Обозреватель". Он добавил, что после этого данные военнообязанных передаются в украинские военкоматы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, автозаправках и в кафе.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950354028.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a59857d873dd25559f3d78e81a9599c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Минобороны Украины не разрешили удаленно вставать на воинский учет

Минобороны Украины: граждане могут встать на учет лично явившись в дипучреждния

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Проживающие за границей 17-летние граждане Украины могут встать на воинский учет, лично явившись в дипучреждния, обновить данные удаленно через министерскую программу "Резерв+" им нельзя, заявил официальный представитель минобороны страны Дмитрий Лазуткин украинскому изданию "Обозреватель".
В соответствии с законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", все граждане страны мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, принимаются на учет ежегодно в течение января. Ранее Лазуткин заявлял, что находящиеся за границей граждане Украины по достижении 17-летнего возврата должны вернуться на родину для постановки на воинский учет. Позже представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство Украины разрешило дистанционно вставать на воинский учет лицам, постоянно проживающим за границей.
Изображение сгенерировано ИИ
Зеленский уверовал в собственное бессмертие
Вчера, 08:00
«
"Семнадцатилетние граждане Украины, которые находятся в другом государстве, должны встать на воинский учет и обновить свои данные. Для этого им нужно обратится в дипломатические учреждения. Обновить данные через приложение "Резерв+" им нельзя", - приводит слова Лазуткина украинское издание "Обозреватель".
Он добавил, что после этого данные военнообязанных передаются в украинские военкоматы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, автозаправках и в кафе.
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Украинцев обязали вернуться из-за границы по достижении 17-летия
4 июня, 11:42
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала