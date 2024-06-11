https://ria.ru/20240611/mobilizatsiya-1952113827.html

В Минобороны Украины не разрешили удаленно вставать на воинский учет

В Минобороны Украины не разрешили удаленно вставать на воинский учет - РИА Новости, 11.06.2024

В Минобороны Украины не разрешили удаленно вставать на воинский учет

Проживающие за границей 17-летние граждане Украины могут встать на воинский учет, лично явившись в дипучреждния, обновить данные удаленно через министерскую... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:52

2024-06-11T09:52

2024-06-11T09:52

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Проживающие за границей 17-летние граждане Украины могут встать на воинский учет, лично явившись в дипучреждния, обновить данные удаленно через министерскую программу "Резерв+" им нельзя, заявил официальный представитель минобороны страны Дмитрий Лазуткин украинскому изданию "Обозреватель".В соответствии с законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", все граждане страны мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, принимаются на учет ежегодно в течение января. Ранее Лазуткин заявлял, что находящиеся за границей граждане Украины по достижении 17-летнего возврата должны вернуться на родину для постановки на воинский учет. Позже представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство Украины разрешило дистанционно вставать на воинский учет лицам, постоянно проживающим за границей. "Семнадцатилетние граждане Украины, которые находятся в другом государстве, должны встать на воинский учет и обновить свои данные. Для этого им нужно обратится в дипломатические учреждения. Обновить данные через приложение "Резерв+" им нельзя", - приводит слова Лазуткина украинское издание "Обозреватель". Он добавил, что после этого данные военнообязанных передаются в украинские военкоматы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, автозаправках и в кафе.

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950354028.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины