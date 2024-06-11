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Митрополит УПЦ обратился в ООН в связи с провокациями - РИА Новости, 11.06.2024
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Религия
 
18:31 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/mitropolit-1952254452.html
Митрополит УПЦ обратился в ООН в связи с провокациями
Митрополит УПЦ обратился в ООН в связи с провокациями - РИА Новости, 11.06.2024
Митрополит УПЦ обратился в ООН в связи с провокациями
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий во вторник обратился к Совету по правам человека при ООН и другим международным правозащитным организациям с... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:31
2024-06-11T18:31
религия
украина
черкассы
феодосия
служба безопасности украины
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий во вторник обратился к Совету по правам человека при ООН и другим международным правозащитным организациям с заявлением о готовящейся провокации в отношении Архангело-Михайловского кафедрального собора Черкасской епархии УПЦ."Прошу это обращение принять как официальное и в Совет по правам человека при ООН, и в другие организации правозащитные зарубежные и украинские. В том числе прошу принять это обращение в качестве официального заявления в правоохранительные органы Украины, в СБУ, в прокуратуру Черкасской области", - сказал митрополит, соответствующее видео размещено в Telegram-канале Черкасской епархии УПЦ.Митрополит сделал свое заявление перед зданием Сосновского суда Черкасс, где у него было назначено заседание суда. На то же время, по его словам, назначено фиктивное собрание "приходской общины" без настоятеля, то есть самого митрополита, и прихожан. Митрополит подчеркнул, что никакой юридической силы это собрание иметь не будет, Архангело-Михайловский кафедральный собор и земля под ним принадлежат юридическому лицу "Черкасская епархия Украинской православной церкви" и собрание фиктивной общины не может решать его судьбу.На видео слышно, как на заднем плане представители раскольничьей ПЦУ выкрикивают оскорбления, пытаясь заглушить речь иерарха."Эти так называемые активисты не дают нам возможности пройти в суд и, к большому сожалению, ни правоохранительные органы, ни другие силовые органы страны не могут защитить меня как гражданина Украины от этих скандалов", – подчеркнул митрополит. Он отметил, что несколько дней назад провокаторы ПЦУ в потасовке у здания суда сломали руку одной из прихожанок УПЦ.Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. Сам архиерей заявлял, что дело против него политическое, надуманное и сфальсифицированное. Митрополит Феодосий рассказал на совещании в ООН о преследовании священнослужителей канонической УПЦ на Украине и призвал "остановить беззаконие". 29 мая суд оставил митрополита под ночным домашним арестом до 27 июля.
https://ria.ru/20240609/uklonist-1951831752.html
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украина, черкассы, феодосия, служба безопасности украины, украинская православная церковь, религия
Религия, Украина, Черкассы, Феодосия, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Религия
Митрополит УПЦ обратился в ООН в связи с провокациями

Митрополит Черкасский обратился в ООН из-за провокации в отношении храма УПЦ

© Черкаська єпархія УПЦМитрополит Черкасский Феодосий в суде
Митрополит Черкасский Феодосий в суде
© Черкаська єпархія УПЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий во вторник обратился к Совету по правам человека при ООН и другим международным правозащитным организациям с заявлением о готовящейся провокации в отношении Архангело-Михайловского кафедрального собора Черкасской епархии УПЦ.
"Прошу это обращение принять как официальное и в Совет по правам человека при ООН, и в другие организации правозащитные зарубежные и украинские. В том числе прошу принять это обращение в качестве официального заявления в правоохранительные органы Украины, в СБУ, в прокуратуру Черкасской области", - сказал митрополит, соответствующее видео размещено в Telegram-канале Черкасской епархии УПЦ.
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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Митрополит сделал свое заявление перед зданием Сосновского суда Черкасс, где у него было назначено заседание суда. На то же время, по его словам, назначено фиктивное собрание "приходской общины" без настоятеля, то есть самого митрополита, и прихожан. Митрополит подчеркнул, что никакой юридической силы это собрание иметь не будет, Архангело-Михайловский кафедральный собор и земля под ним принадлежат юридическому лицу "Черкасская епархия Украинской православной церкви" и собрание фиктивной общины не может решать его судьбу.
На видео слышно, как на заднем плане представители раскольничьей ПЦУ выкрикивают оскорбления, пытаясь заглушить речь иерарха.
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"Эти так называемые активисты не дают нам возможности пройти в суд и, к большому сожалению, ни правоохранительные органы, ни другие силовые органы страны не могут защитить меня как гражданина Украины от этих скандалов", – подчеркнул митрополит. Он отметил, что несколько дней назад провокаторы ПЦУ в потасовке у здания суда сломали руку одной из прихожанок УПЦ.
Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. Сам архиерей заявлял, что дело против него политическое, надуманное и сфальсифицированное. Митрополит Феодосий рассказал на совещании в ООН о преследовании священнослужителей канонической УПЦ на Украине и призвал "остановить беззаконие". 29 мая суд оставил митрополита под ночным домашним арестом до 27 июля.
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РелигияУкраинаЧеркассыФеодосияСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьРелигия
 
 
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