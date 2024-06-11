https://ria.ru/20240611/migranty-1952140290.html

В Челябинской области раскрыли схему незаконной миграции

В Челябинской области раскрыли схему незаконной миграции - РИА Новости, 11.06.2024

В Челябинской области раскрыли схему незаконной миграции

Силовики пресекли в Челябинской области деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции через фиктивное... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:07

2024-06-11T12:07

2024-06-11T12:07

происшествия

россия

челябинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Силовики пресекли в Челябинской области деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции через фиктивное обучение студентов, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По данным пресс-службы, участники преступной группы организовали канал въезда и дальнейшей легализации на территории РФ иностранных граждан по программе международного студенческого обмена. Преступная схема подразумевала фиктивное обучение студентов по программе подготовки специалистов среднего профессионального образования по приглашению учебного заведения, по факту же иностранцы занимались коммерцией. "Следственным органом УФСБ возбужденно уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности лиц, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, челябинская область