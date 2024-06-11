https://ria.ru/20240611/migranty-1952140290.html
В Челябинской области раскрыли схему незаконной миграции
В Челябинской области раскрыли схему незаконной миграции - РИА Новости, 11.06.2024
В Челябинской области раскрыли схему незаконной миграции
Силовики пресекли в Челябинской области деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции через фиктивное... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:07
2024-06-11T12:07
2024-06-11T12:07
происшествия
россия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Силовики пресекли в Челябинской области деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции через фиктивное обучение студентов, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По данным пресс-службы, участники преступной группы организовали канал въезда и дальнейшей легализации на территории РФ иностранных граждан по программе международного студенческого обмена. Преступная схема подразумевала фиктивное обучение студентов по программе подготовки специалистов среднего профессионального образования по приглашению учебного заведения, по факту же иностранцы занимались коммерцией. "Следственным органом УФСБ возбужденно уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности лиц, отмечает пресс-служба.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область
Происшествия, Россия, Челябинская область
В Челябинской области раскрыли схему незаконной миграции
В Челябинской области задержали группу, организовавшую канал незаконной миграции
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Силовики пресекли в Челябинской области деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции через фиктивное обучение студентов, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
По данным пресс-службы, участники преступной группы организовали канал въезда и дальнейшей легализации на территории РФ
иностранных граждан по программе международного студенческого обмена. Преступная схема подразумевала фиктивное обучение студентов по программе подготовки специалистов среднего профессионального образования по приглашению учебного заведения, по факту же иностранцы занимались коммерцией.
"Следственным органом УФСБ возбужденно уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности лиц, отмечает пресс-служба.