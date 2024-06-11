https://ria.ru/20240611/medvuzy-1952136451.html

Фальков призвал к совершенствованию высшего медицинского образования

Фальков призвал к совершенствованию высшего медицинского образования - РИА Новости, 11.06.2024

Фальков призвал к совершенствованию высшего медицинского образования

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в рамках совершенствования высшего медицинского образования обозначил необходимость установить единые требования к условиям... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:54

2024-06-11T11:54

2024-06-11T12:06

общество

россия

валерий фальков

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

навигатор абитуриента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741191390_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_8b968ac1345e8433bd6eb991126307b7.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков в рамках совершенствования высшего медицинского образования обозначил необходимость установить единые требования к условиям реализации медицинских программ, запустить программу повышения квалификации преподавателей и обновить медоборудование в вузах. "Установить в федеральных государственных образовательных стандартах единые требования к условиям реализации медицинских программ. Это предложение поддержано Рособрнадзором. Совместно с Минздравом запустить программу повышения квалификации преподавателей в ведущих университетах и научных институтах медицинского профиля. Эта работа стартует с 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Также министр обозначил необходимость обновления оборудование в вузах, подведомственных Минобрнауки. Уточняется, что с 1 января 2025 года планируется запустить новую ведомственную программу, направленную на обновление медицинского оборудования. Сегодня медицинское образование можно получить в 127 вузах, в том числе в 49 вузах Минздрава, в 56 вузах Минобрнауки России. Общий контингент студентов по медицинским направлениям составляет порядка 363 тысяч человек, свыше 72% из них учатся в вузах, подведомственных Минздраву России.

https://ria.ru/20240609/minzdrav-1951723194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, валерий фальков, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, навигатор абитуриента