https://ria.ru/20240611/medvuzy-1952136451.html
Фальков призвал к совершенствованию высшего медицинского образования
Фальков призвал к совершенствованию высшего медицинского образования - РИА Новости, 11.06.2024
Фальков призвал к совершенствованию высшего медицинского образования
Глава Минобрнауки Валерий Фальков в рамках совершенствования высшего медицинского образования обозначил необходимость установить единые требования к условиям... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:54
2024-06-11T11:54
2024-06-11T12:06
общество
россия
валерий фальков
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков в рамках совершенствования высшего медицинского образования обозначил необходимость установить единые требования к условиям реализации медицинских программ, запустить программу повышения квалификации преподавателей и обновить медоборудование в вузах. "Установить в федеральных государственных образовательных стандартах единые требования к условиям реализации медицинских программ. Это предложение поддержано Рособрнадзором. Совместно с Минздравом запустить программу повышения квалификации преподавателей в ведущих университетах и научных институтах медицинского профиля. Эта работа стартует с 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Также министр обозначил необходимость обновления оборудование в вузах, подведомственных Минобрнауки. Уточняется, что с 1 января 2025 года планируется запустить новую ведомственную программу, направленную на обновление медицинского оборудования. Сегодня медицинское образование можно получить в 127 вузах, в том числе в 49 вузах Минздрава, в 56 вузах Минобрнауки России. Общий контингент студентов по медицинским направлениям составляет порядка 363 тысяч человек, свыше 72% из них учатся в вузах, подведомственных Минздраву России.
https://ria.ru/20240609/minzdrav-1951723194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Навигатор абитуриента
Фальков призвал к совершенствованию высшего медицинского образования
Фальков предложил ввести единые требования к условиям реализации медпрограмм