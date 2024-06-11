https://ria.ru/20240611/medved-1952218579.html
Мужчина накричал на медведя, зашедшего к нему в дом
Мужчина накричал на медведя, зашедшего к нему в дом - РИА Новости, 11.06.2024
Мужчина накричал на медведя, зашедшего к нему в дом
Житель Калифорнии прогнал забредшего к нему домой медведя, накричав на него и облив животное водой. Кадры необычной "схватки" опубликовал телеканал FOX 11. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:21
2024-06-11T16:21
2024-06-11T16:35
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Житель Калифорнии прогнал забредшего к нему домой медведя, накричав на него и облив животное водой. Кадры необычной "схватки" опубликовал телеканал FOX 11."Это мой дом. Убирайся из моего дома, мистер медведь! Предупреждаю!" – прокричал мужчина, увидев животное у себя на кухне.Незваный гость не отреагировал на предупреждение, так что мужчине ничего не оставалось, кроме как облить его водой. После этого медведь отступил на задний двор, где находился еще один зверь.Боясь, что медведи сломают забор, мужчина открыл для них ворота и попытался прогнать со двора.Служба национальных парков США в комментарии телеканалу отметила, что при встрече медведем рекомендуется вести себя спокойно и не издавать громких звуков.
https://ria.ru/20240610/medved-1951964566.html
https://ria.ru/20240611/medvedi-1952203384.html
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в мире, калифорния, сша
Мужчина накричал на медведя, зашедшего к нему в дом
Житель Калифорнии выгнал забравшегося в дом медведя, облив его водой