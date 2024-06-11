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Матушкин: принят закон о выплатах военнослужащим Нацгвардии на СВО - РИА Новости, 11.06.2024
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Тамбовская область
 
12:05 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/matushkin-1952138842.html
Матушкин: принят закон о выплатах военнослужащим Нацгвардии на СВО
Матушкин: принят закон о выплатах военнослужащим Нацгвардии на СВО - РИА Новости, 11.06.2024
Матушкин: принят закон о выплатах военнослужащим Нацгвардии на СВО
На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли закон, который предусматривает единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей определенным... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:05
2024-06-11T12:05
тамбовская область
россия
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли закон, который предусматривает единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей определенным категориям военнослужащих Национальной гвардии РФ, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроект "О внесении изменений в статью 2 Закона Тамбовской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, объявленной президентом Российской Федерации 24 февраля 2022 года, и членам их семей" был внесен в региональный парламент главой Тамбовской области Максимом Егоровым. По словам председателя областной Думы Евгения Матушкина, вопросы поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции, определены президентом РФ в качестве приоритетных. "В соответствии с действующим законодательством органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать в пределах своих полномочий дополнительные социальные гарантии и компенсации отдельным категориям граждан. В Тамбовской области участникам специальной военной операции и членам их семей оказываются различные меры социальной поддержки. Так, действующей редакцией закона Тамбовской области предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей различным категориям лиц, принимающим участие в специальной военной операции", - цитирует пресс-служба Матушкина. "Вместе с тем, участниками специальной военной операции являются также и лица, проходящие военную службу по контракту в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. Но единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей им не была предусмотрена. По поручению главы региона Максима Борисовича Егорова был подготовлен соответствующий законопроект. Теперь, согласно принятому закону, на единовременную денежную выплату будут иметь право и лица, проходящие службу по контракту в войсках Национальной гвардии Российской Федерации", - отметил Матушкин. Выплата будет полагаться следующим категориям граждан:
https://ria.ru/20231027/nagrady-1905643648.html
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россия, тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Россия, Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума

Матушкин: принят закон о выплатах военнослужащим Нацгвардии на СВО

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли закон, который предусматривает единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей определенным категориям военнослужащих Национальной гвардии РФ, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект "О внесении изменений в статью 2 Закона Тамбовской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, объявленной президентом Российской Федерации 24 февраля 2022 года, и членам их семей" был внесен в региональный парламент главой Тамбовской области Максимом Егоровым.
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По словам председателя областной Думы Евгения Матушкина, вопросы поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции, определены президентом РФ в качестве приоритетных.
«
"В соответствии с действующим законодательством органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать в пределах своих полномочий дополнительные социальные гарантии и компенсации отдельным категориям граждан. В Тамбовской области участникам специальной военной операции и членам их семей оказываются различные меры социальной поддержки. Так, действующей редакцией закона Тамбовской области предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей различным категориям лиц, принимающим участие в специальной военной операции", - цитирует пресс-служба Матушкина.
"Вместе с тем, участниками специальной военной операции являются также и лица, проходящие военную службу по контракту в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. Но единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей им не была предусмотрена. По поручению главы региона Максима Борисовича Егорова был подготовлен соответствующий законопроект. Теперь, согласно принятому закону, на единовременную денежную выплату будут иметь право и лица, проходящие службу по контракту в войсках Национальной гвардии Российской Федерации", - отметил Матушкин.
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Выплата будет полагаться следующим категориям граждан:
  • лицам, прошедшим в управлении Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Тамбовской области отбор кандидатов для поступления на военную службу (на службу) по контракту в войска Национальной гвардии РФ и поступившим на военную службу (на службу) по контракту в войска Национальной гвардии РФ для участия в специальной военной операции на срок не менее 6 месяцев, проживающим на территории Тамбовской области;
  • лицам, прошедшим в управлении Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Тамбовской области отбор кандидатов для поступления на военную службу (на службу) по контракту в войска Национальной гвардии РФ и поступившим на военную службу (на службу) по контракту в войска Национальной гвардии РФ для участия в специальной военной операции на срок не менее 6 месяцев, прибывшим в Тамбовскую область из других субъектов РФ.
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