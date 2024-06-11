https://ria.ru/20240611/matushkin-1952138842.html

Матушкин: принят закон о выплатах военнослужащим Нацгвардии на СВО

Матушкин: принят закон о выплатах военнослужащим Нацгвардии на СВО - РИА Новости, 11.06.2024

Матушкин: принят закон о выплатах военнослужащим Нацгвардии на СВО

На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли закон, который предусматривает единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей определенным... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:05

2024-06-11T12:05

2024-06-11T12:05

тамбовская область

россия

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли закон, который предусматривает единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей определенным категориям военнослужащих Национальной гвардии РФ, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроект "О внесении изменений в статью 2 Закона Тамбовской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, объявленной президентом Российской Федерации 24 февраля 2022 года, и членам их семей" был внесен в региональный парламент главой Тамбовской области Максимом Егоровым. По словам председателя областной Думы Евгения Матушкина, вопросы поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции, определены президентом РФ в качестве приоритетных. "В соответствии с действующим законодательством органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать в пределах своих полномочий дополнительные социальные гарантии и компенсации отдельным категориям граждан. В Тамбовской области участникам специальной военной операции и членам их семей оказываются различные меры социальной поддержки. Так, действующей редакцией закона Тамбовской области предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей различным категориям лиц, принимающим участие в специальной военной операции", - цитирует пресс-служба Матушкина. "Вместе с тем, участниками специальной военной операции являются также и лица, проходящие военную службу по контракту в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. Но единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей им не была предусмотрена. По поручению главы региона Максима Борисовича Егорова был подготовлен соответствующий законопроект. Теперь, согласно принятому закону, на единовременную денежную выплату будут иметь право и лица, проходящие службу по контракту в войсках Национальной гвардии Российской Федерации", - отметил Матушкин. Выплата будет полагаться следующим категориям граждан:

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https://ria.ru/20231213/oblduma-1915648047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума