https://ria.ru/20240611/materi-1952118588.html

Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов

Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов - РИА Новости, 11.06.2024

Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила в докладе за 2023 год Минюсту рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:25

2024-06-11T10:25

2024-06-11T10:26

общество

здоровье - общество

россия

татьяна москалькова

ева меркачева

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство юстиции рф (минюст россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5aff0be23a8a25a968f63c187b27b56.jpg

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила в докладе за 2023 год Минюсту рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным женщинам после родов оставаться вместе с ребенком в течение не менее пяти дней. "Министерству юстиции РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти: рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным женщинам после родов оставаться в роддоме вместе с ребенком в течение не менее пяти дней", - говорится в предложениях уполномоченного. Ранее член СПЧ Ева Меркачева призвала законодательно решить вопрос разлучения осужденных женщин с детьми, чтобы после рождения ребенка женщину сразу не возвращали в тюремную камеру.

https://ria.ru/20231117/medpomosch-1910052031.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, ева меркачева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство юстиции рф (минюст россии)