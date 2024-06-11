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Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов - РИА Новости, 11.06.2024
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10:25 11.06.2024 (обновлено: 10:26 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/materi-1952118588.html
Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов
Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов - РИА Новости, 11.06.2024
Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила в докладе за 2023 год Минюсту рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:25
2024-06-11T10:26
общество
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
ева меркачева
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила в докладе за 2023 год Минюсту рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным женщинам после родов оставаться вместе с ребенком в течение не менее пяти дней. "Министерству юстиции РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти: рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным женщинам после родов оставаться в роддоме вместе с ребенком в течение не менее пяти дней", - говорится в предложениях уполномоченного. Ранее член СПЧ Ева Меркачева призвала законодательно решить вопрос разлучения осужденных женщин с детьми, чтобы после рождения ребенка женщину сразу не возвращали в тюремную камеру.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, ева меркачева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Ева Меркачева, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов

Москалькова призвала оставлять на 5 дней в роддоме осужденных женщин с младенцем

© iStock.com / Paulo SousaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© iStock.com / Paulo Sousa
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила в докладе за 2023 год Минюсту рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным женщинам после родов оставаться вместе с ребенком в течение не менее пяти дней.
"Министерству юстиции РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти: рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным женщинам после родов оставаться в роддоме вместе с ребенком в течение не менее пяти дней", - говорится в предложениях уполномоченного.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева призвала законодательно решить вопрос разлучения осужденных женщин с детьми, чтобы после рождения ребенка женщину сразу не возвращали в тюремную камеру.
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