https://ria.ru/20240611/materi-1952118588.html
Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов
Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов - РИА Новости, 11.06.2024
Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила в докладе за 2023 год Минюсту рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:25
2024-06-11T10:25
2024-06-11T10:26
общество
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
ева меркачева
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5aff0be23a8a25a968f63c187b27b56.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила в докладе за 2023 год Минюсту рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным женщинам после родов оставаться вместе с ребенком в течение не менее пяти дней. "Министерству юстиции РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти: рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным женщинам после родов оставаться в роддоме вместе с ребенком в течение не менее пяти дней", - говорится в предложениях уполномоченного. Ранее член СПЧ Ева Меркачева призвала законодательно решить вопрос разлучения осужденных женщин с детьми, чтобы после рождения ребенка женщину сразу не возвращали в тюремную камеру.
https://ria.ru/20231117/medpomosch-1910052031.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6573091fe77a8e05be8442a093137fe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, ева меркачева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Ева Меркачева, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов
Москалькова призвала оставлять на 5 дней в роддоме осужденных женщин с младенцем