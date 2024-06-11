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На Кубани мужчина перерезал горло скинувшей его лошади - РИА Новости, 11.06.2024
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14:25 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/loshad-1952178503.html
На Кубани мужчина перерезал горло скинувшей его лошади
На Кубани мужчина перерезал горло скинувшей его лошади - РИА Новости, 11.06.2024
На Кубани мужчина перерезал горло скинувшей его лошади
Казак в Темрюкском районе Кубани перерезал горло скинувшей его лошади, полиция начала проверку. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:25
2024-06-11T14:25
происшествия
россия
темрюкский район
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Казак в Темрюкском районе Кубани перерезал горло скинувшей его лошади, полиция начала проверку. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых мужчина показывает кровавую рану на шее лошади, которая его якобы "два раза скинула с себя специально". Во время съемки мужчина добавляет, что он очень жесткий человек, глотку ей перерезал. "В сети интернет выявлена информация, на которой якобы житель станицы Ахтанизовской нанес рану коню. Материал зарегистрирован в ОМВД России по Темрюкскому району, проводится проверка", - говорится в сообщении краевого ГУМВД РФ. При этом отмечается, что заявлений в дежурную часть не поступало. В Темрюкском районном казачьем обществе в свою очередь сообщили, что мужчина будет исключен из казачьего общества, а лошадь получает необходимую ветеринарную помощь.
https://ria.ru/20240610/koshka-1951872755.html
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россия
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происшествия, россия, темрюкский район
Происшествия, Россия, Темрюкский район
На Кубани мужчина перерезал горло скинувшей его лошади

На Кубани начали проверку после сообщения об убийстве лошади

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Казак в Темрюкском районе Кубани перерезал горло скинувшей его лошади, полиция начала проверку.
Ранее в соцсетях появились кадры, на которых мужчина показывает кровавую рану на шее лошади, которая его якобы "два раза скинула с себя специально". Во время съемки мужчина добавляет, что он очень жесткий человек, глотку ей перерезал.
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"В сети интернет выявлена информация, на которой якобы житель станицы Ахтанизовской нанес рану коню. Материал зарегистрирован в ОМВД России по Темрюкскому району, проводится проверка", - говорится в сообщении краевого ГУМВД РФ. При этом отмечается, что заявлений в дежурную часть не поступало.
В Темрюкском районном казачьем обществе в свою очередь сообщили, что мужчина будет исключен из казачьего общества, а лошадь получает необходимую ветеринарную помощь.
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