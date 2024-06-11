https://ria.ru/20240611/loshad-1952178503.html

На Кубани мужчина перерезал горло скинувшей его лошади

На Кубани мужчина перерезал горло скинувшей его лошади - РИА Новости, 11.06.2024

На Кубани мужчина перерезал горло скинувшей его лошади

Казак в Темрюкском районе Кубани перерезал горло скинувшей его лошади, полиция начала проверку. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:25

2024-06-11T14:25

2024-06-11T14:25

происшествия

россия

темрюкский район

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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Казак в Темрюкском районе Кубани перерезал горло скинувшей его лошади, полиция начала проверку. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых мужчина показывает кровавую рану на шее лошади, которая его якобы "два раза скинула с себя специально". Во время съемки мужчина добавляет, что он очень жесткий человек, глотку ей перерезал. "В сети интернет выявлена информация, на которой якобы житель станицы Ахтанизовской нанес рану коню. Материал зарегистрирован в ОМВД России по Темрюкскому району, проводится проверка", - говорится в сообщении краевого ГУМВД РФ. При этом отмечается, что заявлений в дежурную часть не поступало. В Темрюкском районном казачьем обществе в свою очередь сообщили, что мужчина будет исключен из казачьего общества, а лошадь получает необходимую ветеринарную помощь.

https://ria.ru/20240610/koshka-1951872755.html

https://ria.ru/20240608/proisshestvie-1951592491.html

россия

темрюкский район

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происшествия, россия, темрюкский район