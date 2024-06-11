https://ria.ru/20240611/lavrov-1952187060.html

Лавров назвал Республику Сербскую оплотом исторической правды

Лавров назвал Республику Сербскую оплотом исторической правды - РИА Новости, 11.06.2024

Лавров назвал Республику Сербскую оплотом исторической правды

Республика Сербская - оплот исторической правды и борьбы с попытками искажения истории, Москва видит, насколько сильны традиции антифашизма в сербском народе,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:52

2024-06-11T14:52

2024-06-11T14:52

республика сербская

сергей лавров

милорад додик

россия

москва

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Республика Сербская - оплот исторической правды и борьбы с попытками искажения истории, Москва видит, насколько сильны традиции антифашизма в сербском народе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "С теплотой в сердце видим, насколько сильны и искренни традиции антифашизма в сербском народе. Республика Сербская - поистине оплот исторической правды и борьбы с попытками искажения истории. Ежегодные массовые акции "Бессмертного полка"- яркое тому подтверждение. Нельзя предавать забвению подвиги наших предков. Здесь мы с вами на одной - единственно правильной - стороне истории. Будем совместно продолжать отстаивать правду, свободу, справедливость", - сказал Лавров в видеообращении, показанном на церемонии открытия отделения Посольства России в Боснии и Герцеговине в городе Баня-Лука, слова министра приводятся на сайте МИД РФ. Он добавил, что РФ будет уделять приоритетное внимание возведению в Баня-Луке русско-сербского храма и культурно-духовного центра, продолжит развивать контакты между вузами России и Республики Сербской. По словам главы российского МИД, между РФ и Республикой Сербской налажены разветвленные связи в сферах культуры, образования, науки и спорта, что формирует обширную двустороннюю повестку, которую необходимо не просто активно реализовывать, но и постоянно обновлять, искать новые направления и формы сотрудничества. "Хотел бы выразить признательность всем, кто участвовал в воплощении в жизнь этого трудоемкого проекта. Прежде всего - руководству Республики Сербской и лично господину президенту Милораду Додику, которые с самого начала уделяли значительное внимание всем вопросам, связанным с данной инициативой, оказывали всестороннее содействие их скорейшему решению", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950074046.html

https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1947999490.html

республика сербская

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республика сербская, сергей лавров, милорад додик, россия, москва, в мире