Лавров назвал Республику Сербскую оплотом исторической правды
Лавров: Республика Сербская — оплот правды и борьбы с искажением истории
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Республика Сербская - оплот исторической правды и борьбы с попытками искажения истории, Москва видит, насколько сильны традиции антифашизма в сербском народе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С теплотой в сердце видим, насколько сильны и искренни традиции антифашизма в сербском народе. Республика Сербская - поистине оплот исторической правды и борьбы с попытками искажения истории. Ежегодные массовые акции "Бессмертного полка"- яркое тому подтверждение. Нельзя предавать забвению подвиги наших предков. Здесь мы с вами на одной - единственно правильной - стороне истории. Будем совместно продолжать отстаивать правду, свободу, справедливость", - сказал Лавров в видеообращении, показанном на церемонии открытия отделения Посольства России в Боснии и Герцеговине в городе Баня-Лука, слова министра приводятся на сайте МИД РФ.
Он добавил, что РФ будет уделять приоритетное внимание возведению в Баня-Луке русско-сербского храма и культурно-духовного центра, продолжит развивать контакты между вузами России и Республики Сербской.
По словам главы российского МИД, между РФ и Республикой Сербской налажены разветвленные связи в сферах культуры, образования, науки и спорта, что формирует обширную двустороннюю повестку, которую необходимо не просто активно реализовывать, но и постоянно обновлять, искать новые направления и формы сотрудничества.
"Хотел бы выразить признательность всем, кто участвовал в воплощении в жизнь этого трудоемкого проекта. Прежде всего - руководству Республики Сербской и лично господину президенту Милораду Додику, которые с самого начала уделяли значительное внимание всем вопросам, связанным с данной инициативой, оказывали всестороннее содействие их скорейшему решению", - подчеркнул Лавров.