https://ria.ru/20240611/lavrov-1952137422.html

Лавров проводит встречу с главой МИД Турции в Нижнем Новгороде

Лавров проводит встречу с главой МИД Турции в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 11.06.2024

Лавров проводит встречу с главой МИД Турции в Нижнем Новгороде

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан проводят переговоры в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:01

2024-06-11T12:01

2024-06-11T13:06

россия

москва

турция

хакан фидан

сергей лавров

сергей шойгу

брикс

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952158274_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_1cd0a85be7db429a5484c759b6570d43.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан проводят переговоры в Нижнем Новгороде. Встреча проходит "на полях" министерского заседания стран БРИКС. "Надеюсь, ваши встречи в Москве были полезными", - сказал Лавров Фидану в начале встречи. Накануне Фидан провел в Москве переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. -

https://ria.ru/20240123/lavrov-1922871843.html

россия

москва

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, турция, хакан фидан, сергей лавров, сергей шойгу, брикс, политика