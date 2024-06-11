https://ria.ru/20240611/lavrov-1952137422.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции в Нижнем Новгороде
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 11.06.2024
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции в Нижнем Новгороде
Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан проводят переговоры в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:01
2024-06-11T12:01
2024-06-11T13:06
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан проводят переговоры в Нижнем Новгороде. Встреча проходит "на полях" министерского заседания стран БРИКС. "Надеюсь, ваши встречи в Москве были полезными", - сказал Лавров Фидану в начале встречи. Накануне Фидан провел в Москве переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. -
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россия, москва, турция, хакан фидан, сергей лавров, сергей шойгу, брикс, политика
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Лавров проводит встречу с главой МИД Турции в Нижнем Новгороде
Лавров и Фидан проводят переговоры в Нижнем Новгороде