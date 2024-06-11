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Лавров проводит встречу с главой МИД Турции в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 11.06.2024
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12:01 11.06.2024 (обновлено: 13:06 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/lavrov-1952137422.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции в Нижнем Новгороде
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 11.06.2024
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции в Нижнем Новгороде
Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан проводят переговоры в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:01
2024-06-11T13:06
россия
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политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан проводят переговоры в Нижнем Новгороде. Встреча проходит "на полях" министерского заседания стран БРИКС. "Надеюсь, ваши встречи в Москве были полезными", - сказал Лавров Фидану в начале встречи. Накануне Фидан провел в Москве переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. -
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россия, москва, турция, хакан фидан, сергей лавров, сергей шойгу, брикс, политика
Россия, Москва, Турция, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, БРИКС, Политика
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции в Нижнем Новгороде

Лавров и Фидан проводят переговоры в Нижнем Новгороде

© Фото : МИД РоссииВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом "на полях" совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде. 11 июня 2024
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом на полях совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде. 11 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : МИД России
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом "на полях" совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде. 11 июня 2024
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан проводят переговоры в Нижнем Новгороде.
Встреча проходит "на полях" министерского заседания стран БРИКС.
«
"Надеюсь, ваши встречи в Москве были полезными", - сказал Лавров Фидану в начале встречи.
Накануне Фидан провел в Москве переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. -
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 23 января 2024 - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Лавров и глава МИД Турции обсудили график двусторонних контактов
23 января, 03:53
 
РоссияМоскваТурцияХакан ФиданСергей ЛавровСергей ШойгуБРИКСПолитика
 
 
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